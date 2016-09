OUTCAST demnächst auf ZDF Neo

Bisher konnte man „Outcast“, die Adaption der gleichnamigen Comicserie von Robert Kirkman (The Walking Dead) und Paul Azaceta, nur beim Bezahlsender Fox sehen, was doch arg große Teile des interessierten Publikums vermutlich ausgeschlossen hat. Nun hat das kleine, aber äußerst feine ZDF Neo zum Herbst eine Serienoffensive angekündigt, in der auch „Outcast“ seinen Weg ins Free-TV finden wird. Und nicht nur das: auch in die Mediathek sollen es die neuen Serien schaffen, zu denen auch „Fargo“ und „Wayward Pines“ gehören.

Klingt doch recht vielversprechend.