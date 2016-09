Am 29. September beginnt das COMICFESTIVAL HAMBURG!

Vom 29.9.-02.10.2016 findet zum bereits 10. Mal das Comicfestival Hamburg statt. Das Jubiläum wird selbstredend gefeiert: Neben den Hauptausstellungen der Werke von u.a. Anna Haifisch und Lasse Wandschneider, Birgit Wehye (deren beim Avant Verlag erschienene Graphic Novel „Madgermanes“ Ende Mai auf dem Comic-Salon Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis als „Bester deutschsprachiger Comic“ ausgezeichnet wurde) und KünstlerInnen der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaft, wird auch in einer Sonderausstellung die eigene Festivalgeschichte beleuchtet. Dazu gibt’s Satelliten, Workshops, Lesungen, Podiumsgespräche und am 1. Oktober eine fette Party inkl. Konzert in der Roten Flora.

Hier findet sich die Programm-Übersicht, hier kann man online durchs Programmheft blättern.