Ausstellungseröffnung ENTENHAUSEN – OBERHAUSEN

Seit dem 24. September läuft in der Oberhausener Ludwig-Galerie die Ausstellung „Entenhausen – Oberhausen“. In liebevoller Kleinarbeit hat das Team um Dr. Christine Vogt viele Einblicke in das Schaffen großer Altmeister wie Carl Barks und Al Taliaferro oder zeitgenössischer Künstler wie Don Rosa oder Ulrich Schröder. Wie interessant es sein kann, Comics einmal im Museum zu begegnen, statt immer nur auf Messen und Börsen kann man sich nun im Video anschauen oder bis zum 15. Januar 2017 selbst davon überzeugen.

Termine und Aktionen im Rahmen der Ausstellung:

Sonntag, 27. November 2016, 14 Uhr

Ulrich Schröder: Der Zeichner führt zur Micky Maus!

Mit anschließender Signiermöglichkeit

Die Veranstaltung ist kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt.

Comic-Preis: Ein Tag in Entenhausen – Comic-Zeichenwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre

Preisverleihung: Sonntag, 27. November 2016 um 13 Uhr

Teilnahmebedingungen unter www.ludwiggalerie.de/Pädagogik/ComicPreis

Annahmeschluss: Montag, 14. November 2016

Eintritt frei für die TeilnehmerInnen der Preisverleihung.

Führungen mit Dr. Christine Vogt, Direktorin der LUDWIGGALERIE zur Ausstellung ENTENHAUSEN >>>> OBERHAUSEN

Sonntag, 9. Oktober 2016 um 15 Uhr

Sonntag, 27. November 2016 um 15 Uhr

Sonntag, 11. Dezember 2016 um 14 Uhr

Sonntag, 8. Januar 2017 um 15 Uhr

Die Führungen sind kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt.