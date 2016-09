Comics in der Presse #3

Comickünstler Schwarwel war zu Gast bei der MDR-Sendung selbstbestimmt!. Online gibt es eine Langfassung des Gesprächs.

Helmuth Santler rezensiert für derStandard.at Pierre Lemaitres und Christian de Metters Graphic Novel „Wir sehen uns dort oben„.

„Strizz“ von Volker Reiche erscheint in der FAZ, seine neue Serie „Manu und Saul“ indes nicht nur dort, sondern bald 14-tägig auch am Bauzaun des Jüdischen Museums Frankfurt, um an die große Bedeutung des Comics in der jüdischen Geschichte zu erinnern. Deutschlandradio Kultur berichtet über die ungewöhnliche Marketing-Idee.

Die Ausstellung „Die besten deutschen Comics“ präsentiert die diesjährigen Gewinner des Max-und-Moritz-Preises. Vor zwei Jahren gastierte man noch im Wilhelm-Busch-Geburtshaus im niedersächsischen Wiedensahl. Diesmal muss jedoch ein ehemaliger Supermarkt als alternativer Veranstaltungsort herhalten. Die Schaumburger Nachrichten und der NDR suchen nach Gründen.

Comics als Flaschenpost: In „Die Präsidentin“ denken François Durpaire und Farid Boudjellal die Gegenwart um bloß ein Jahr weiter und entwickeln ein Frankreich im Jahr 2017, in dem Marine Le Pen die Wahlen gewonnen hat. Bedrückend plausibel, urteilt der Freitag. Deutschlandradio Kultur schließt sich an.

Matthieu Bonhomme hat mit dem Hommage-Album „Der Mann, der Lucky Luke erschoss“ einen effektiven Spätwestern vorgelegt, schreibt die taz.

Das SchirnMag stellt zehn Comicshops aus der ganzen Welt vor.

Die Freie Presse rezensiert den Kindercomic „Paula – Liebesbriefe des Schreckens„.

Die Schriftstellerin Margaret Atwood hat mit dem Zeichner Johnnie Christmas ihre eigene Superheldenreihe „Angel Catbird“ geschaffen. Der Tagesspiegel hat den Auftakt gelesen.

Vom 9.-11. September findet in Aachen zum dritten Mal das Comicfestival Comiciade statt. Die Aachener Zeitung stellt geladene KünstlerInnen vor.

In der Zentralbibliothek Bremen ist bis zum 8. Oktober die Ausstellung „Ink & Pixels – die wilde und wundersame Geschichte des kenianischen Comics“ zu sehen, meldet der Weser-Kurier.