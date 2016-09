Die HARVEY Awards 2016

Im Laufe des Baltimore Comic Con in den USA wurden gestern die diesjährigen Harvey Awards verliehen. Der Preis ist benannt nach dem legendären Autor und Zeichner Harvey Kurtzman, der besonders für seine Arbeit an MAD, Little Annie Fanny und die Kriegsgeschichten der EC Comics berühmt wurde. Der Preis wird seit 1988 in vielen verschiedenen Kategorien von Vertretern der eigenen Zunft verliehen.

Unter den Geehrten sind auch in diesem Jahr wieder viele Autoren, Zeichner und Titel, die auch in Deutschland verlegt werden.

Und das sind die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Bester Autor: Brian K. Vaughan, SAGA, Image Comics (dt. Cross Cult)

Bester Zeichner: Fiona Staples, SAGA, Image Comics (dt. Cross Cult)

Bester Cartoonist: Stan Sakai, USAGI YOJIMBO

Bester Zeitungsstrip: BLOOM COUNTY, Berkeley Breathed, Universal Uclick

Beste Graphic Novel: MARCH: BOOK TWO, Top Shelf Productions

Bester Online-Comic: BATTLEPUG, Mike Norton, battlepug.com

Vielversprechendstes neues Talent: Tom King, THE VISION, Marvel Comics

Beste fortlaufende Serie: SAGA, Image Comics (dt. Cross Cult)

Beste neue Serie: PAPER GIRLS, Image Comics (dt. bei Cross Cult in Vorbereitung)

Bester Tuscher: Klaus Janson, DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE, DC Comics (dt. Panini)

Beste Koloristin: Laura Allred, SILVER SURFER, Marvel Comics (dt. Panini)

Best Ausgabe eines ausländischen Comics: TWO BROTHERS, Dark Horse Books & CORTO MALTESE: BEYOND THE WINDY ISLES, IDW Publishing (dt. Schreiber & Leser)

Sonderpreis für Humor im Comic: Chip Zdarsky, HOWARD THE DUCK, Marvel Comics (dt. Panini)

Beste Publikation für ein jüngeres Publikum: LUMBERJANES, BOOM! Box/BOOM! Studios

Beste Anthologie: PEANUTS: A TRIBUTE TO CHARLES M. SCHULZ, KaBOOM!/BOOM! Studios

Harvey Kurtzman Hall of Fame Award: Carl Barks, Al Jaffee

