DOCTOR STRANGE – Neuer TV Spot

Die nächste große Comic-Verfilmung kommt unaufhaltsam auf uns zu. Diesmal ist es „Doctor Strange“, der aus dem Marvel-Comic-Kosmos ins MCU (Marvel Cinematic Universe) wechselt und mit Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) mehr als prominent besetzt ist.

Im neuen großen TV Spot zum Blockbuster, in dem der edle Doctor gegen die mystischen Mächte des Bösen antritt, die sich ebenfalls im Marvel-Universum tummeln, bekommt man schön was fürs Auge. Und am Ende immerhin einen kleinen Hinweis, dass vielleicht auch ein bisschen Humor im Spiel ist, wenn es am 27. Oktober ins Kino geht.

„Doctor Strange“ wurde von Scott Derrickson (Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sinister) inszeniert. Neben Cumberbatch sind u.a. Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton und Chiwetel Ejiofor mit von der Partie.