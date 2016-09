NEU im SEPTEMBER 2016

Unsere HIGHLIGHTS des Monats SEPTEMBER:

Murena 01+02: Purpur und Gold / Sand und Blut

Splitter, ISBN 9783958393790, 24,80 EUR

Nero gilt als einer der berüchtigtsten römischen Kaiser. Der Nachwelt in Erinnerung geblieben ist er vor allem als derjenige, der die Stadt Rom angezündet haben soll. Kaum siebzehnjährig trat er, nach dem ebenso plötzlichen wie fragwürdigen Ableben seines Stief- und Adoptivvaters Kaiser Claudius dessen Nachfolge an.

Jean Dufaux und Philippe Delaby inszenieren mit »Murena« ein packendes historisches Drama – penibel recherchiert und akribisch umgesetzt.

Schon heute ein Klassiker des History-Comics.

Star Wars Comic-Kollektion 1: Im Schatten Yavins

Panini, ISBN 9783957989338, 3,99 EUR

Der erste Band einer außergewöhnlichen Comic-Kollektion, die die besten Storys der Star Wars-Saga kompakt im edlen Hardcoverformat präsentiert.

Im Auftakt dieser Sammlung müssen Han Solo, Leia Organa und Luke Skywalker einen Spion in den eigenen Reihen entlarven.

Vor allem eins: Dir selbst sei treu – Die Schauspielerin Channa Maron

Reprodukt, ISBN 9783956401022, 24,00 EUR

Als die Schauspielerin Channa Maron 2014 im Alter von 93 Jahren stirbt, verliert Israel nicht nur seine „Königin der Bühne“, sondern eine der engagiertesten Stimmen für eine Aussöhnung mit dem palästinensischen Volk.

Nach persönlichen Gesprächen mit Verwandten und Wegbegleitern hat die preisgekrönte deutsche Autorin und Zeichnerin Barbara Yelin (“Irmina”) Channa Marons Leben in einer fesselnden und reflektierten Comicbiografie verewigt.

Parallel zeichnet der international renommierte israelische Illustrator David Polonsky (“Waltz with Bashir”) seine Sicht auf die große Schauspielerin und Friedensaktivistin in eindrucksvollen Bildern. Abgerundet wird das auf Initiative des Goethe-Instituts Israel entstandene Buch durch Textbeiträge des israelischen Historikers Dor Wertheimer sowie der deutschen Filmemacherin Anne Linsel.

Esmera

Splitter, ISBN 9783958393981, 19,80 EUR

Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass Zep, bekannt vor allem durch humoristische Cartoons à la »Titeuf« oder »Happy Parents«, nun ein erotisches Lustspiel verfasst hat. Allerdings ließ er mit »Happy Sex« zumindest schon anklingen, dass er in dieser Hinsicht keine Berührungsängste kennt.

Zeichner Vince verschafft der Geschichte mit seinem zwischen Cartoon und Realismus angelegten Stil genau den richtigen, leichtfüßigen Schwebezustand.

Eine frivole Fingerübung, durchaus mit Hintergedanken – so soll es sein.

Essai

Carlsen, ISBN 9783551728173, 19,99 EUR

Im Jahr 1903 zieht ein Fremder in die Bergwelt der Ardennen. Die lokalen Einwohner sind beunruhigt, denn Fortunè Henry möchte mit Gleichgesinnten eine anarchistische Gesellschaft gründen: Kein Gott, kein Herrscher, Freiheit für jedermann. Aber als ein kommunistisches Manifest in Umlauf kommt, ist der Frieden gestört, und die Revolution in den Ardennen wird jäh beendet…

Es ist die wahre Geschichte einer gescheiterten Utopie. Es ist eine Geschichte über ein selbstbestimmtes Leben, aktuell wie eh und je.

Hellboy Kompendium 1

Cross Cult, ISBN 9783864259852, 50,00 EUR

Das erste Kompendium im HELLBOY-Universum versammelt mit dieser opulenten Gesamtausgabe gleich drei Hardcover-Bände (Die Saat der Zerstörung, Der Teufel erwacht, Sarg in Ketten) der kultigen Horror-Comic-Reihe von Mastermind Mike Mignola in über 560 Seiten und zum ersten Mal in Farbe.

Fiction Squad 3: Lauf, Frankie, lauf!

Popcom, ISBN 9783842019775, 14,00 EUR

Düstere Verbrechen werfen ihre Schatten über das sonst so schöne Reimheim: Zuerst stößt jemand den armen Humpty Dumpty von einer Mauer, bald darauf wird eine Hexe unter einem Haus begraben. Detective Frankie Mack und sein Assistent Simple Simon wollen herausfinden, wer hinter diesen Taten steht. Doch mit ihren Ermittlungen ziehen sie die Aufmerksamkeit mächtiger Gegenspieler auf sich…

Rock & Stone

Splitter, ISBN 9783958390232, 22,80 EUR

Planet Caldoria im Erdjahr 2215. Die Menschheit ist in Gefahr. Der Supercomputer IAHVE hat die Kontrolle über alle Maschinen übernommen und betrachtet die menschliche Art als eine Bedrohung.

Stan lebt allein in der Wüste, als er auf einen freundlich gesinnten Roboter trifft, den er auf den Namen Rocky tauft. Es entsteht eine außergewöhnliche Beziehung zwischen diesen beiden Wesen, die das Leben des Jungen vollkommen verändern wird.

Eternum 1: Der Sarkophag

Splitter, ISBN 9783958393219, 14,80 EUR

Im Jahr 2297 hat die Menschheit den größten Teil ihrer Galaxie bedenkenlos kolonisiert, deren Bodenschätze ausgebeutet und auch sonst nichts Wesentliches dazugelernt.

Als ein Trupp Minenarbeiter irgendwo am Rande der Milchstraße einen mysteriösen Gegenstand entdeckt, bricht eine Expedition von Wissenschaftlern und Soldaten auf, um nach dem Rechten zu sehen. Trotz der Katastrophe, die sie vorfinden, nehmen sie das fremdartige Objekt an Bord, um es auf der Erde gründlich zu untersuchen.

Eine fatale Entscheidung?! So oder so wird sie den Beginn einer neuen Ära markieren. Ob mit oder ohne Menschheit, steht allerdings (noch) in den Sternen…

Wonderball 1: Shooter

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337140, 14,95 EUR

San Francisco, 1983. Neun Tote in neun Sekunden, und nur eine Tatwaffe. Ein Fall für Inspektor Spadaccini, aka Wonderball, den „Crazy Cop“, wie die L.A. Times ihn nennt. Die erstaunliche Geschwindigkeit des Täters erinnert Wonderball an einen anderen großen Fall seiner Berufslaufbahn: die Ermordung Kennedys. Bald zeichnet sich ab, dass Spadaccini persönlich näher an dem Fall dran ist, als ihm lieb sein kann.

Suicide Squad: Bis zur letzten Kugel

Panini, ISBN 9783741600043, 16,99 EUR

Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, El Diablo und die anderen verurteilten Superschurken und irren Killer der Suicide Squad gehen im Auftrag der US-Regierung auf blutige Selbstmord-Mission.

Die knallharte Action-Serie von TV-Autor Adam Glass („Supernatural“) – passend zum neuen DC-Kinofilm!

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle SEPTEMBER-Novitäten:

ALL-VERLAG

Die sechste Waffe 3: Bindungen

Cullen Bunn, Brain Hurtt

All, ISBN 9783926970626, 19,80 EUR

Nuork 2: Die Stadt

Olivier Vatine

All, ISBN 9783926970749, 15,80 EUR

AVANT-VERLAG

Motel Shangri-La

James Turek

avant, ISBN 9783945034538, 19,95 EUR

Piano Oriental

Zeina Abirached

avant, ISBN 9783945034484, 29,95 EUR

Totem

Nicolas Wouters, Mikael Ross

avant, ISBN 9783945034521, 29,95 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Arcanes 5: Der Zirkel von Patmos 2/2

Jean-Pierre Pécau, Bojan Kovačević

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446400, 14,00 EUR

Misty Mission 1: Wie im Himmel so auf Erden

Michel Königeur

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446431, 14,00 EUR

CARLSEN

Essai

Nicolas Debon

Carlsen, ISBN 9783551728173, 19,99 EUR

Percy Jackson 3: Der Fluch des Titanen

Rick Riordan, Robert Venditti, Attila Futaki

Carlsen, ISBN 9783551775634, 12,90 EUR

XIII Mystery 8: Martha Shoebridge

Frank Giroud, Colin Wilson

Carlsen, ISBN 9783551710789, 12,00 EUR

COMICPLUS

Giacomo C. – Gesamtausgabe 2

Jean Dufaux, Griffo

comicplus+, ISBN 9783894742881, 34,00 EUR

Hopfen und Malz – Gesamtausgabe 1

Jean van Hamme, Francis Vallès

comicplus+, ISBN 9783894742904, 34,00 EUR

CROSS CULT

Hellboy Kompendium 1

Mike Mignola

Cross Cult, ISBN 9783864259852, 50,00 EUR

Star Trek 13: Hive

Brannon Braga, Joe Corroney

Cross Cult, ISBN 9783864259821, 15,00 EUR

DANI BOOKS

Spione in der Famile 1: Liebesgrüße von Opa

Thierry Gaudin, Romain Ronzeau

Dani Books, ISBN 9783959560610, 9,99 EUR

EGMONT

Hägar der Schreckliche Gesamtausgabe 28

Dik Browne

Egmont, ISBN 9783770439133, 29,99 EUR

FINIX COMICS

Die Geheimnisse des schwarzen Mondes 3 HC: Parsifal

F.M. Froideval, Franck Tacito

Finix-Comics, ISBN 9783945270301, 17,80 EUR

Die Geheimnisse des schwarzen Mondes 3 SC: Parsifal

F.M. Froideval, Franck Tacito

Finix-Comics, ISBN 9783945270295, 13,80 EUR

KULT COMICS

Der II. Weltkrieg in Bildern 1: Blitzkrieg

Pierre Dupuis

Kult Comics, ISBN 9783946722007, 29,95 EUR

PANINI

Batman & Robin Eternal 2: Engel des Todes

Scott Snyder, Alvaro Martinez

Panini, ISBN 9783957989789, 14,99 EUR

Batman Eternal 4: Hetzjagd auf Batman

Scott Snyder, Jason Fabok

Panini, ISBN 9783957989727, 19,99 EUR

Catwoman 9: Auf der Flucht

Frank Tieri, Inaki Miranda

Panini, ISBN 9783741600210, 16,99 EUR

DC Comics Bombshells 1

Marguerite Bennett, Marguerite Sauvage

Panini, ISBN 9783741600272, 19,99 EUR

Die Expedition 2: Die Revolte von Niangara

Richard Marazano, Marcelo Frusin

Panini, ISBN 9783957988188, 14,99 EUR

Doctor Strange: Anfang und Ende

J. M. Straczynski, Brando Peterson

Panini, ISBN 9783957988645, 16,99 EUR

Earth 2: Society 2

Daniel H. Wilson, Jorge Jimenez

Panini, ISBN 9783957989833, 16,99 EUR

Fables: The Wolf among us – Der Wolf geht um 3

Matthew Sturges, Dave Justus, Shawn McManus

Panini, ISBN 9783957989468, 16,99 EUR

Gotham Academy 2

Brenden Fletcher, Karl Kerschl

Panini, ISBN 9783741600142, 16,99 EUR

Green Arrow Megaband 4: Wolfsblut

Benjamin Percy, Patrick Zircher

Panini, ISBN 9783957989888, 28,00 EUR

Großväterland

Markus Freise, Christian Hardinghaus

Panini, ISBN 9783957989420, 16,99 EUR

Hulk 1 (2. Serie)

Greg Pak, Frank Cho

Panini, ISBN 9783957988461, 12,99 EUR

iZombie 3

Chris Roberson, Gilbert Hernandez, Michael Allred

Panini, ISBN 9783957989512, 19,99 EUR

Luke Cage: Ein Mann räumt auf

Brian Azzarello, Richard Corben

Panini, ISBN 9783957988669, 12,99 EUR

Mark Millar Collection 1: Wanted

Mark Millar, J. G. Jones

Panini, ISBN 9783957989475, 19,99 EUR

Ms. Marvel 1 (2. Serie)

G. Willow Wilson, Adrian Alphona

Panini, ISBN 9783957988560, 16,99 EUR

Old Man Logan 1 (2. Serie)

Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Panini, ISBN 9783957988393, 12,99 EUR

Robin War 1

Tom King, Antonio Salvador Daniel

Panini, ISBN 9783741600173, 12,99 EUR

Sex Criminals – Guter Sex zahlt sich aus 3: Ein Dreier kommt selten allein

Matt Fraction, Chip Zdarsky

Panini, ISBN 9783957987280, 16,99 EUR

Sons of Anarchy (Comic zur TV-Serie) 5

Matias Bergara, Ed Brisson

Panini, ISBN 9783957989154, 12,99 EUR

Spider-Man – Marvel Now! 8: Angriff der Spinnen-Jäger

Dan Slott, Olivier Coipel

Panini, ISBN 9783957988720, 12,99 EUR

Spider-Man/Deadpool 1

Joe Kelly, Ed McGuinness

Panini, ISBN 9783957988348, 14,99 EUR

Spider-Man: Web Warriors 1

Mike Costa, David Baldeon

Panini, ISBN 9783957988294, 14,99 EUR

Spider-Woman 1 (2. Serie)

Dennis Hopeless, Javier Rodriguez

Panini, ISBN 9783957988584, 16,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 1: Im Schatten Yavins

Brian Wood, Carlos D’Anda

Panini, ISBN 9783957989338, 3,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 2: Eine neue Hoffnung

Roy Thomas, Howard Chaykin

Panini, ISBN 9783957989345, 8,99 EUR

Star Wars Comics: Showdown auf dem Schmugglermond

Jason Aaron, John Cassaday

Panini, ISBN 9783957989208, 14,99 EUR

Star Wars Rebels Comic 2: Veränderungen

Ingo Römling, Bob Molesworth

Panini, ISBN 9783957988065, 12,99 EUR

Stephen Kings Der Dunkle Turm 14: Drei – Die Herrin der Schatten

Stephen King, Peter David, Robin Furth

Panini, ISBN 9783957989291, 16,99 EUR

Sterben für die Freiheit – Sophie Scholl und Frauen des Widerstands

Marc Veber, Régis Hautière, Emmanuelle Polack

Panini, ISBN 9783957985583, 24,99 EUR

Suicide Squad: Bis zur letzten Kugel

Adam Glass, Fernando Dagnino

Panini, ISBN 9783741600043, 16,99 EUR

Superman/Wonder Woman 4: Gebrochene Herzen

Peter J. Tomasi, Doug Mahnke

Panini, ISBN 9783741600241, 12,99 EUR

Teenage Mutant Ninja Turtles 10

Kevin Eastman, Don Duncan

Panini, ISBN 9783957989574, 29,99 EUR

Thor 1 (2. Serie): Donner im Blut

Jason Aaron, Russell Dauterman

Panini, ISBN 9783957988515, 14,99 EUR

Trigan 6: Die drei Prinzen

Don Lawrence, Mike Butterworth

Panini, ISBN 9783957988133, 14,99 EUR

Uncanny X-Men 1 (2. Serie): Magnetos Rache

Cullen Bunn, Greg Land

Panini, ISBN 9783957988331, 12,99 EUR

PIREDDA

Allein 9: Das Mitternachtskind?

Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann

Piredda, ISBN 9783941279742, 14,00 EUR

POPCOM

Fiction Squad 3: Lauf, Frankie, lauf!

Paul Jenkins, Ramon Bachs, Leonardo Paciarotti

Popcom, ISBN 9783842019775, 14,00 EUR

Giant Days 2: Einmal Sinnkrise für alle!

John Allison, Lissa Treiman, Whitney Cogar

Popcom, ISBN 9783842023888, 14,00 EUR

Lula & Yankee 1: Frühstücksbier & Mixtape

Asp, Timo Wuerz

Popcom, ISBN 9783842025806, 16,00 EUR

REPRODUKT

Kiste: Roboteralarm

Patrick Wirbeleit, Uwe Heidschötter

Reprodukt, ISBN 9783956401091, 14,00 EUR

Sozusagen Samuel

Tommi Musturi

Reprodukt, ISBN 9783956401077, 25,00 EUR

Vor allem eins: Dir selbst sei treu – Die Schauspielerin Channa Maron

Barbara Yelin, David Polonsky

Reprodukt, ISBN 9783956401022, 24,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Natascha – Gesamtausgabe 5: Der blonde Engel

Walthéry, Borgers, Jidéhem, Mittéi

Salleck Publications, ISBN 9783899086133, 29,90 EUR

Pin-Up 10: Die Akte Alfred H.

Berthet, Yann

Salleck Publications, ISBN 9783899084597, 15,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Wonderball 1: Shooter

Colin Wilson

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337140, 14,95 EUR

SPLITTER

Alice Matheson 2: Der Killer in mir

Jean-Luc Istin, Philippe Vandaeles

Splitter, ISBN 9783958393011, 14,80 EUR

Descender 2: Maschinenmond

Jeff Lemire, Dustin Ngyuyen

Splitter, ISBN 9783958391673, 19,80 EUR

Die Legende des Kristallschwerts 2: Die schwarze Zorya

DouyéSylvia, Fabio Lai

Splitter, ISBN 9783958392014, 14,80 EUR

Die Schiffbrüchigen der Zeit 8: Welt ohne Wiederkehr

Jean-Claude Forest, Paul Gillon

Splitter, ISBN 9783958391079, 14,80 EUR

Elfen 12: Die Königin der Waldelfen

Nicolas Jarry, Gianluca Maconi, Heban

Splitter, ISBN 9783958392403, 14,80 EUR

Esmera

Zep, Vince

Splitter, ISBN 9783958393981, 19,80 EUR

Eternum 1: Der Sarkophag

Christophe Bec

Splitter, ISBN 9783958393219, 14,80 EUR

Königliches Blut 4 – Alienor 2: Die schwarze Legende 2

Thierry Gloris, Jaime Calderón

Splitter, ISBN 9783958393349, 14,80 EUR

Metronom 5: Habeas Mentem

Éric Corbeyran, Grun

Splitter, ISBN 9783868697537, 14,80 EUR

Murena 01+02: Purpur und Gold / Sand und Blut

Jean Dufaux, Philippe Delaby

Splitter, ISBN 9783958393790, 24,80 EUR

Namibia 3: Episode 3

Leo, Daniel Rodolphe, Bertrand Marchal

Splitter, ISBN 9783958393165, 14,80 EUR

Rock & Stone

Nicolas Jean, Yann Valéani

Splitter, ISBN 9783958390232, 22,80 EUR

TOONFISH

Die Parodie

Michel Rodrique

toonfish, ISBN 9783958399235, 13,95 EUR