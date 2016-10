COMIC ACTION 2016 im Rahmen der SPIEL ’16

Morgen, am 13. Oktober, startet in Essen die „Spiel ’16“, die bis einschließlich Sonntag auf dem Messegelände der Stadt (Grugapark) stattfindet. Wie gewohnt wird im Rahmen dieser Spielemesse auch die „Comic-Action“ veranstaltet.

Am Stand von Panini sind Adrian Alphona (Ms. Marvel), Matteo Buffagni (Spider-Man, X-Men), Sarah Burrini (Das Leben ist kein Ponyhof), Dogtari, Salva Espin (Deadpool), John Ridway (Doctor Who, Hellblazer) und Michael Vogt (Mark Brandis) zu Gast. Der Verlag wird auch wieder eine Reihe von Messe-Specials anbieten.

Aber auch für alle, die es nicht zu Panini zieht, wird einiges geboten, denn zahlreiche Händler bieten so ziemlich alles an, was rund um Comics zu erwerben ist.