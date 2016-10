Das Sommer-Programm 2017 der Egmont Comic Collection

Die Egmont Comic Collection hat das Programm von April bis September bekanntgegeben und naturgemäß gibt es vor allem die großen alten Bekannten aus Entenhausen, dem gallischen Dorf plus Lucky Luke.

Einige dieser Enterhausener Figuren kommen allerdings in deutlich anderem Gewand daher, denn in diesem Programm finden sich nun auch die ersten Disney-Hommage-Bände, die Glénat gerade in Frankreich veröffentlicht hat: „Eine geheimnisvolle Melodie“ von Cosey (Jonathan) und „Mickey’s Craziest Advenures“ von Trondheim (Herr Hase, Donjon) und Keramidas (Luuna). Das ist zumindest mal eine echte Abwechslung und allemal einen kleinen Luftsprung wert.

Überraschend dürfte die „Alix“-Gesamtausgabe sein, die im April startet. Jacques Martins berühmte Serie über das antike Rom startete 1948 in Tintin, und Martin hat sie praktisch bis zu seinem Tod 2010 begleitet, zuletzt allerdings nicht mehr als Zeichner. Die Nachfolgeserie „Alix Senator“ erschien zuletzt bei Splitter.

Beim Comic-Report gibt es ein Interview mit Egmont-Redakteur Wolf Stegmaier über das neue Programm.

MÄRZ

Disney

Die Ducks in Europa

€ 12,99

96 Seiten, broschiert

Achdé

Lucky Luke Band 95

€ 12,00

48 Seiten, gebunden

Disney

Was quakt denn da? Enten in freier Wildbahn

€ 20,00

192 Seiten, gebunden

APRIL

Jacques Martin

Alix Gesamtausgabe Band 1

€ 35,00

208 Seiten, gebunden

Disney

Dem Ingeniör ist nichts zu schwör

Made in Entenhausen

€ 30,00

400 Seiten, gebunden

Disney

DUCK – Typenhandbuch Entenhausener Autos 1937 bis heute

€ 15,00

320 Seiten, broschiert

Disney

Enthologien Band 33: Ducks der Karibik – Der geschnabelte Korsar

€ 15,00

512 Seiten, gebunden

MAI

Albert Uderzo, René Goscinny

Asterix balinat

Der große Sammelband auf Berlinerisch

€ 19,99

96 Seiten, gebunden

Cosey

Eine geheimnisvolle Melodie

Oder: Wie Micky seine Minnie traf

€ 29,00

64 Seiten, gebunden

Disney

Entenhausener Weltbibliothek 01 – Donald von Münchhausen

Klassiker deutscher Literatur

€ 20,00

352 Seiten, gebunden

JUNI

Disney

Mit 80 Talern um die Welt

€ 20,00

272 Seiten, gebunden

JULI

Jean-Michel Charlier, Christian Gaty, Jijé

Der Rote Korsar Gesamtausgabe Band 9: Der Herrscher mit der Goldmaske

€ 29,99

160 Seiten, gebunden

Disney

Enthologien Band 34: Entaggedon – Donald, wir haben ein Problem

€ 15,00

512 Seiten, gebunden

AUGUST

Jacques Martin

Alix Gesamtausgabe Band 2

€ 35,00

208 Seiten, gebunden

Disney

Enten, Tiere, Sensationen

€ 30,00

416 Seiten, gebunden

Jim Davis

Garfield Band 55: Im Kalorien-Kaufrausch

Garfield Band 56: Mäusemanie

Garfield Band 57: Grillt an

je € 7,00

SEPTEMBER



Albert Uderzo, René Goscinny

Asterix schwätzt schwäbisch

Der große Mundart-Sammelband

€ 19,99

96 Seiten, gebunden

Disney

EGB – Entenhausener Gesetzbuch

€ 15,00

312 Seiten, gebunden

Lewis Trondheim, Nicolas Keramidas

Mickey’s Craziest Adventures

€ 29,00

48 Seiten, gebunden