DÜSTERE STORIES – Makabere Geschichten von Alfonso Font

Dass Alfonso Font nicht so bekannt ist, wie er es angesichts seines Talents sein sollte, liegt wohl vor allem daran, dass er nie über viele Jahre hinweg an einer einzelnen Serie gearbeitet hat. Die, die er umsetzte, waren kurz – wie „Jon Rohner“ mit nur drei Alben.

Nun liegt das Album „Düstere Stories“ vor, das von Ervin Rustemagic über seinen Verlag Erko publiziert wurde. Rustemagic ist seit vielen Jahren mit Font befreundet. Er fungiert auch als dessen Agent und vertreibt Fonts Werke weltweit über seine Firma SAF. Mit dem Band „Düstere Stories“, welcher in mehreren Ländern erscheint, soll Font etwas mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden.

Es sind kurze Geschichten, die hier geboten sind, selten länger als zwei Seiten, und fast immer mit einem bitterbösen Ende versehen. Geschichten ganz in der Tradition von Anthologien wie jenen aus dem US-Verlag EC Comics. Ein übernatürliches Element gibt es nicht, makaber oder gruselig sind so manche dieser Geschichten aber schon. Etwa dann, wenn Font davon erzählt, wie ein Unfallopfer vom Regen in die Traufe kommt, oder ein Mann zum Folterknecht ausgebildet werden soll.

Fonts Stil ist sehr detailliert, wundervoll koloriert und sehr atmosphärisch. Es sind Zeichnungen, die man gerne länger betrachtet. Dass er aber in der Lage ist, seinen Stil zu variieren, zeigt sich im hinteren Teil des Buchs, denn auf gut 40 Seiten gibt es verschiedene Artikel über Font, die von Künstlern wie Klaus Janson oder Martin Lodewijk geschrieben wurden. Zudem sind Auszüge aus seinen Arbeiten geboten, die sein gesamtes Werk abdecken, so dass man auch die Entwicklung des Künstlers nachvollziehen kann. Zugleich machen diese Seiten aus Geschichten wie „Clarke und Kubrick“, „Gefangener der Sterne“ oder „Jon Rohner“ auch Lust darauf, diese Comics zu entdecken – die wenigsten davon wurden bislang in Deutschland publiziert. Aber das ist etwas, an dem Erko in Zukunft ja durchaus arbeiten kann.

Alfonso Font: Düstere Stories. Erko Verlag, Wuppertal 2016. 96 Seiten, € 24,95