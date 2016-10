GUARDIANS OF THE GALAXY 2 – Erster Trailer

Die Fortsetzung des rundum erfreulichsten und sympathischsten Film aus der Marvel-Schmiede ist nur noch ein paar Lichtsekunden entfernt, denn „Guardians of the Galaxy 2“ wirft seinen bunten Schatten voraus. Gerade ging der erste Trailer der neuen Space-Soap Online und gleich hat man das Gefühl, alte Freunde zu sehen. Dabei zeigt der kurze Teaser nicht viel – aber alles, was wichtig ist. Charme, Witz, Esprit und schon sind wir alle wieder Groot.

Der Film startet am 5. Mai 2017 in den USA. Regie führte natürlich wieder James Gunn. Und die ganze Crew ist an Bord, logo. Plus diverse Gäste à la Nathan Fillion, Kurt Russell oder Sylvester Stallone. Die Einladungen sind geschrieben, die Party kann beginnen! Ooga Chaka Ooga Chaka!