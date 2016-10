NEU im OKTOBER 2016

Unsere HIGHLIGHTS des Monats OKTOBER:

The Walking Dead 26: An die Waffen

Cross Cult, ISBN 9783959812214, 18,00 EUR

„In THE WALKING DEAD“, so Autor Robert Kirkman, „möchte ich untersuchen, wie Menschen mit extremen Situationen umgehen und wie solche Ereignisse sie verändern.“

Und genau das ist ihm wahrlich gelungen. Robert Kirkman zählt inzwischen zu einem der bekanntesten Comicautoren der USA. THE WALKING DEAD erhielt 2010 den Eisner Award für die beste Comicserie.

Disney: Entenhausens Most Wanted

Egmont, ISBN 9783770439300, 29,99 EUR

Entenhausen – idyllisches Städtchen an der Gumpe?

Irrtum! Ein skrupelloses Sammelsurium aus Schurken, Schuften und Spitzbuben gibt sich hier ein Stelldichein. Die Panzerknacker, Gundel Gaukeley, Kater Karlo und das Schwarze Phantom bilden die Topliga der Bösewichte. Abgesehen haben sie es wahlweise auf den Inhalt von Dagobert Ducks Geldspeicher, seinen ersten Zehner, die Goldreserven von Fort Entenhausen oder gleich auf die Beherrschung der ganzen Welt. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen Fieslinge…

Mit einem Vorwort des Kriminalbiologen und Donaldisten Mark Benecke!

Insel der Frauen

Splitter, ISBN 9783958393325, 19,80 EUR

Im Sommer 1914 haben die Bewohner einer abgelegenen bretonischen Insel genug mit dem

Fischfang und der bevorstehenden Ernte zu tun. Die Ereignisse auf dem Festland kümmern

sie wenig, erst recht nicht, was auf dem fernen Balkan passiert. Doch dann wird die Generalmobilmachung verhängt.

Nach »Tatort Tahiti« wählen Didier Quella-Guyot und Sébastien Morice bereits das zweite Mal einen entlegenen Schauplatz für ein Drama in exotisch-extremer Besetzung. Es entsteht eine lange nachhallende Geschichte vor einer faszinierenden Landschaft voller betörend schöner Bilder.

Dragons 2: Die Gefahren der Tiefe

Cross Cult, ISBN 9783959810012, 14,95 EUR

Hicks bekommt das Kommando!

Als Haudrauf und die anderen Erwachsenen sich auf eine Mission davonmachen, muss einer die Verantwortung übernehmen: Hicks!

Zuerst macht das riesigen Spaß, wen wundert’s? Das ist aber leider nur so lange eine Freude, bis ein alter Feind sich dazu entschließt, Berk anzugreifen!

Marsupilami 6: Red Monster

Carlsen, ISBN 9783551799067, 9,99 EUR

Der Urwald Palumbiens ist einer der gefährlichsten Orte des Planeten. Der König des Dschungels ist aber nicht der Löwe, sondern… das Marsupilami!

Und nur das kann helfen, wenn ein berühmter Zoologe versucht, das verträumte Paradies Palumbiens gegen ein zerstörerisches Monster mit Dollarzeichen in den Augen zu schützen.

Die Saga von Atlas und Axis 1

Toonfish, ISBN 9783958399259, 15,95 EUR

Die Welt von Pangea ähnelt eigentlich der unseren wie vor tausend Jahren. Man sieht

kleine, mittelalterliche Dörfer, und irgendwo im Norden hausen Piraten, die diese Dörfer von Zeit zu Zeit plündern, niederbrennen und ihre Einwohner massakrieren. Allerdings sind sämtliche Bewohner Pangeas aufrecht gehende, sprechende Tiere, und das Sagen haben vornehmlich Hunde!

»Die Saga von Atlas & Axis« ist ein echtes Mantel & Degen-Epos im lupenreinen Funnystil mit enormem Niedlichkeitsfaktor. Und doch geht es ziemlich handfest zur Sache – nichts für kleine Kinder also.

Doctor Strange 1: Der Preis der Magie

Panini, ISBN 9783957988539, 14,99 EUR

Marvels Top-Kreative Jason Aaron und Chris Bachalo definieren Dr. Strange für eine neue Ära! Ihr Meister der Magie ist cool und witzig – ein erfahrener Exorzist, interdimensionaler Kammerjäger und furchtloser Verteidiger der Menschenwelt. Doch ein Sturm zieht auf im Reich der Magie und macht selbst vor Dr. Strange und seinem Zuhause nicht halt…

Ab 27.10. im Kino mit Benedict Cumberbatch als Doctor Strange.

Doctor Strange: Der Eid

Panini, ISBN 9783957988638, 14,99 EUR

Kurz nachdem Dr. Strange in den Besitz eines Wunderheilmittels gelangt, wird er Opfer eines Mordanschlags. Mit seinem Gehilfen Wong und der Night Nurse jagt Strange den Killer und trifft auf dämonische Bestien und einen Schatten aus seiner eigenen Vergangenheit. Der zwingt ihn, sich zwischen seinem Herzen und seinem Eid als Arzt zu entscheiden…

Eine der besten Storys mit Dr. Strange in einem Band.

Ab 27.10. im Kino mit Benedict Cumberbatch als Doctor Strange.

Crissis Tagebücher 3: Der letzte der fünf Schätze

Popcom, ISBN 9783842018525, 16,00 EUR

Bald ist Weihnachten und Crissi, Line und Erica freuen sich wahnsinnig. Leider haben sie mittlerweile nicht mehr so viel Zeit füreinander, weil die Schule ihnen immer dazwischenkommt. Doch als plötzlich ein Fall an Crissis Tür klopft, sind alle wieder an Bord und wollen der verzweifelten Sandra helfen.

Black Science 1: Der tiefe Fall

Splitter, ISBN 9783958393752, 24,80 EUR

Grant McKay, der Anführer der Anarchistischen Liga der Wissenschaftler hat das Unmögliche geschafft: Er hat das Geheimnis Dunkler Materie entschlüsselt und mit seiner Schöpfung, »dem Pfeiler«, die Grenzen der Realität gesprengt. Doch etwas ist gründlich schiefgegangen und Grants Crew treibt nun orientierungslos durch die Weiten des Eververse, wie schiffbrüchige, lebende Gespenster in einem unendlichen Ozean voller unbekannter Welten.

Autor Rick Remender und das Künstler-Superstar-Duo Matteo Scalera und Dean White präsentieren mit »Black Science« ein überwältigendes Science-Fiction-Epos, das vor grenzenloser Vorstellungskraft, unerschöpflichem Grauen und endlosen Entdeckungen nur so strotzt.

Der Erlöser 1

Splitter, ISBN 9783958393585, 14,80 EUR

Jean Ravelle, Boss der Ravel Corporation, ist reich, stinkreich. Seine Milliarden hat er vorzugsweise in den wirtschaftlich aufstrebenden Schwellenländern gemacht, und mit 25 war er bereit, alles zu tun, um der reichste Mann der Welt zu werden.

Doch zehn Jahre später setzt er plötzlich alles daran, dem aggressiven Raubtierkapitalismus

den Kampf anzusagen. Als man seinen Kopf will, stirbt Ravelle – zum Schein…

»Der Erlöser« ist ein fesselnder Wirtschaftsthrillern auf der Höhe der globalisierten Zeit. Stephen Desberg und Miguel Lalor präsentieren eine spektakuläre Mischung aus Bond, Batman, Largo Winch … und viel, viel Geld.

Disney: Lustiges Taschenbuch Weihnachtsgeschichten 3

Egmont, ISBN 9783770439317, 9,99 EUR

Ho Ho Ho!

Auch in Entenhausen ist wieder Weihnachten und wie jedes Jahr präsentiert die Hardcover-Edition des Lustigen Taschenbuchs zur Adventszeit einen Band ausschließlich mit fröhlich-bunten Weihnachtsgeschichten von Donald und seinen Freunden aus Entenhausen.

Eine schöne und unterhaltsame Lektüre in der winterlichen Jahreszeit und somit das ideale Geschenk!

Walt Disneys Schöne Bescherung

Egmont, ISBN 9783770439294, 24,99 EUR

Donald, Micky und alle Bewohner in und um Entenhausen fiebern jedes Jahr aufs Neue dem Weihnachtsfest entgegen. Die schönste Zeit des Jahres hat die Autoren und Zeichner der Disneycomics seit jeher zu einigen ihrer besten Geschichten inspiriert, von denen dieser Band Klassiker und Werke moderner Meister sammelt.

Ein Geschenk für die ganze Familie – präsentiert in tannengrünem Kunstledereinband!

Outcast 3: Gott gab uns ein Licht

Cross Cult, ISBN 9783864258060, 22,00 EUR

Im dritten Band der epischen Horror-Mystery-Serie von The-Walking-Dead-Schöpfer Robert Kirkman erfährt man erstmals Details aus dem von Dämonen geplagten Leben von Protagonist Kyle, bevor er nach Rome in West Virginia zurückgekehrt ist. Vor allem erfahren wir mehr die Gefahren, die um ihn herum lauern und sich zu verdichten drohen.

Hilo 1: Der Junge, der auf die Erde krachte

Popcom, ISBN 9783842030817, 14,00 EUR

Hilo kracht eines Tages buchstäblich auf die Erde und hat keine Ahnung, woher er kommt. Zum Glück trifft er auf D.J., der nichts besonders gut kann, außer ein toller Freund zu sein. Er bringt Hilo bei, dass man Gras nicht essen sollte, warum man mehr als nur eine Unterhose anzieht, wenn man zur Schule geht und wie man sich sonst so auf der Erde zurecht findet. Und dann ist da noch Gina, D.J.s Jugendfreundin, die lange weg war und plötzlich wieder in der Schule auftaucht. Zu dritt versuchen sie, Hilos Geheimnis zu lösen und stolpern so in ein unglaubliches Abenteuer…

Tante Wussi

Carlsen, ISBN 9783551754295, 16,99 EUR

Tante Wussi, die Grosstante der Autorin Katrin Bachera, zog 1933 mit ihrer Familie nach Mallorca, wo sie eine unbeschwerte Kindheit genoss, bis sich dort die Nationalisten an die Macht putschten. Um ihnen zu entgehen, zog ihre jüdische Mutter mit Wussi ausgerechnet nach Deutschland zurück.

Tante Wussi ist eine Familiengeschichte zwischen Deutschland und Mallorca, Spanischem Bürgerkrieg und Zweitem Weltkrieg, damals und heute.

Lone Wolf 2100

Cross Cult, ISBN 9783959810357, 39,95 EUR

In einer düsteren Zukunft trägt die junge Daisy Ogami den Schlüssel zur Rettung der Welt in sich … oder vielleicht auch zur endgültigen Vernichtung.

Daisys einziger Beschützer ist Itto, ihr androidischer Bodyguard, der fälschlicherweise des Mordes an ihrem Vater beschuldigt wird. Doch Itto kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, seinen Schützling vor machthungrigen Menschen zu beschützen und Vergeltung zu verüben.

LONE WOLF 2100 ist die Science-Fiction Neuerzählung der klassischen, berühmten Manga-Serie Lone Wolf and Cub. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Serienschöpfer Kazuo Koike.

MADs Meisterwerke: Spion & Spion

Panini, ISBN 9783957989642, 49,90 EUR

Im legendären Satireblatt MAD haben sich die bombenlegenden Kultfiguren unzählige Male gegenseitig um die Ecke gebracht – und das seit den 1960er Jahren als „Kinder“ des Kalten Krieges! Dieser Prachtband enthält sämtliche „Spion & Spion“-Strips, die ihr kubanisch-amerikanischer Schöpfer Antonio Prohias jemals erschaffen hat.

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle OKTOBER-Novitäten:

AVANT-VERLAG

d`Orsay-Variationen

Manuele Fior

avant, ISBN 9783945034477, 19,95 EUR

Odem

Max

avant, ISBN 9783945034491, 24,95 EUR

CARLSEN

Marsupilami 6: Red Monster

Stéphan Colman, André Franquin, Batem

Carlsen, ISBN 9783551799067, 9,99 EUR

Peanuts für Kids 2: Charlie Brown und seine Freunde

Charles M. Schulz

Carlsen, ISBN 9783551728364, 12,00 EUR

Peanuts Werkausgabe 21: 1991-1992

Charles M. Schulz

Carlsen, ISBN 9783551790811, 32,90 EUR

Tante Wussi

Katrin Bacher, Tyto Alba

Carlsen, ISBN 9783551754295, 16,99 EUR

Tim und Struppi – Die Meisterwerke von Hergé (Sachbuch)

Pierre Sterckx

Carlsen, ISBN 9783551739407, 49,99 EUR

Troll von Troy 19: Ein pelzsträubendes Wintermärchen

Christophe Arleston, Jean-Louis Mourier

Carlsen, ISBN 9783551749840, 12,00 EUR

CROSS CULT

Avatar – Der Herr der Elemente 14: Nord und Süd 1

Gene Luen Yang, Gurihiru

Cross Cult, ISBN 9783959810241, 8,90 EUR

Dragons 2: Die Gefahren der Tiefe

Diverse

Cross Cult, ISBN 9783959810012, 14,95 EUR

Lone Wolf 2100

Mike Kennedy, Francisco Ruiz Velasco

Cross Cult, ISBN 9783959810357, 39,95 EUR

Outcast 3: Gott gab uns ein Licht

Robert Kirkman, Paul Azaceta

Cross Cult, ISBN 9783864258060, 22,00 EUR

Revival 6: Deine treuen Söhne und Töchter

Tim Seeley, Mike Norton

Cross Cult, ISBN 9783864255816, 18,00 EUR

Saga 6

Fiona Staples, Brian K. Vaughan

Cross Cult, ISBN 9783864256998, 22,00 EUR

The Walking Dead 26: An die Waffen

Robert Kirkman, Charlie Adlard

Cross Cult, ISBN 9783959812214, 18,00 EUR

DANI BOOKS

Die neuen Abenteuer des Großwesirs Isnogud 2: Wie der Vater, so der Sohn!

Nicolas Tabary, Nicolas Canteloup, Laurent Vassilian

Dani Books, ISBN 9783959560207, 14,00 EUR

Ghostbusters/Teenage Mutant Ninja Turtles

Eric Burnham, Tom Waltz, Dan Schoening

Dani Books, ISBN 9783959560511, 16,99 EUR

EGMONT

Barracuda 6: Befreiung

Jean Dufaux, Jérémy

Egmont, ISBN 9783770439157, 15,00 EUR

Disney: Entenhausens Most Wanted

Walt DisneyEgmont, ISBN 9783770439300, 29,99 EUR

Disney: Lustiges Taschenbuch Weihnachtsgeschichten 3

Walt Disney

Egmont, ISBN 9783770439317, 9,99 EUR

Lucky Luke: Auf den Spuren von Lucky Luke (limitiertes Sachbuch)

Morris

Egmont, ISBN 9783770439386, 70,00 EUR

Walt Disneys Schöne Bescherung

Walt Disney

Egmont, ISBN 9783770439294, 24,99 EUR

FINIX COMICS

Der Ring der 7 Welten 4: Schicksalsbande

Gabriele Clima, Giovanni Gualdoni, Matteo Piana, Davide Turotti

Finix-Comics, ISBN 9783945270240, 15,80 EUR

King und Kong – Gesamtausgabe 2

Raoul Cauvin, Luc Mazel

Finix-Comics, ISBN 9783945270325, 39,80 EUR

GRINGO COMICS

Kommissar Fröhlich 9: Wenn Kowalski kommt

Stephan Hagenow

Gringo Comics, ISBN 9783940047632, 12,90 EUR

KNESEBECK

Die Schachnovelle

Thomas Humeau, Stefan Zweig

Knesebeck, ISBN 9783868739657, 22,00 EUR

Leben und Werk von Dostojewski – FMD

Vitali Konstantinov

Knesebeck, ISBN 9783868738506, 22,00 EUR

KULT COMICS

Detektei Hardy – Gesamtausgabe 1

Pierre Christin, Annie Goetzinger

Kult Comics, ISBN 9783946722069, 29,95 EUR

Die Denkmaschine – Gesamtausgabe 2: Die spannendsten Fälle des Professor van Dusen

Michael Koser, Gerd Pircher

Kult Comics, ISBN 9783981796056, 29,95 EUR

PANINI

A Train Called Love 1

Garth Ennis, Mark Dos Santos, Andrew Elder

Panini, ISBN 9783957989284, 16,99 EUR

Ant-Man 1 (2. Serie)

Nick Spencer, Ramon Rosanas

Panini, ISBN 9783957988355, 16,99 EUR

Batman – Detective Comics 7: Anarchie

Brian Buccellato

Panini, ISBN 9783957989703, 16,99 EUR

Batman & Robin Eternal 3

Scott Snyder, Marcio Takara

Panini, ISBN 9783957989796, 14,99 EUR

Batman & Teenage Mutant Ninja Turtles

James Tynion IV

Panini, ISBN 9783741600340, 16,99 EUR

Big Man Plans – Ein großer Plan

Eric Powell, Tim Wiesch

Panini, ISBN 9783957989581, 16,99 EUR

Chrononauts – Die Zeitreisenden

Mark Millar, Sean Gordon Murphy

Panini, ISBN 9783957989482, 16,99 EUR

Constantine: The Hellblazer 2: Dämonen-Pakt

James Tynion IV, Riley Rossmo

Panini, ISBN 9783741600081, 16,99 EUR

Deadpool & die Söldner 1

Cullen Bunn, Salvador Espin

Panini, ISBN 9783957988607, 12,99 EUR

Deadpool Killer-Kollektion 8: Bis dass der Tod uns scheidet

Joe Kelly, Pete Woods

Panini, ISBN 9783957989529, 16,99 EUR

Der Rote Baron 2: Blutiger Regen

Pierre Veys, Carlos Puerta

Panini, ISBN 9783957988218, 13,99 EUR

Die Rache der Zombie-Mönche: Graphic Novel für Minecrafter

Cara J. Stevens, Elias Norgren

Panini, ISBN 9783957989147, 12,99 EUR

Doctor Strange 1: Der Preis der Magie

Jason Aaron, Chris Bachalo

Panini, ISBN 9783957988539, 14,99 EUR

Doctor Strange: Der Eid

Brian K. Vaughan, Marcos Martin

Panini, ISBN 9783957988638, 14,99 EUR

Doctor Who – Der zwölfte Doctor 2: Frakturen

Robbie Morrison, Brian Williamson

Panini, ISBN 9783957989543, 16,99 EUR

Doctor Who: Gefangene der Zeit 1

Scott Tipton, David Tipton, Roger Langridge

Panini, ISBN 9783957980984, 19,99 EUR

Earth 2: Society 2: Verschwörung

Daniel H. Wilson, Jorge Jimenez

Panini, ISBN 9783957989833, 16,99 EUR

Fables 28: Cinderella

Chris Roberson, Shawn McManus

Panini, ISBN 9783957989451, 24,99 EUR

Flash 11

Van Jensen, Brett Booth

Panini, ISBN 9783957989956, 12,99 EUR

Grimm Fairy Tales 6

Dan Wickline, Dean Juliette, Raven Gregory, Ralph Tedesco

Panini, ISBN 9783957989321, 19,99 EUR

Großväterland

Markus Freise, Christian Hardinghaus

Panini, ISBN 9783957989420, 16,99 EUR

Guardians of Infinity 1: Wächter aller Zeiten

Dan Abnett, Jim Cheung

Panini, ISBN 9783957988508, 14,99 EUR

Guardians of the Galaxy & die neuen X-Men: Der schwarze Vortex

Sam Humphries, Ed McGuinness

Panini, ISBN 9783957988737, 14,99 EUR

He-Man und die Masters of the Universe 7: Die letzte Schlacht

Dan Abnett, Pop Mhan

Panini, ISBN 9783957989635, 19,99 EUR

Jessica Jones: Alias 2

Brian Michael Bendis, Michael Gaydos

Panini, ISBN 9783957989567, 29,00 EUR

Life Zero – Mit der Kälte kamen sie

Stefano Vietti, Marco Checchetto, Andres Mossa

Panini, ISBN 9783957989628, 19,99 EUR

Lobo Collection 3

Alan Grant, Carl Critchlow

Panini, ISBN 9783957989932, 16,99 EUR

Lucifer – Mein Wille geschehe 1

Holly Black, Lee Garbett, Antonio Fabela

Panini, ISBN 9783957989444, 16,99 EUR

MADs Meisterwerke: Spion & Spion

Antonio Prohias, Peter Kuper

Panini, ISBN 9783957989642, 49,90 EUR

Mark Brandis 1: Bordbuch Delta VII

Michael Vogt, Nikolai von Michalewsky

Panini, ISBN 9783957988096, 16,99 EUR

My little Pony – Freundschaft ist Magie 7

Katie Cook, Andy Price

Panini, ISBN 9783957986030, 14,99 EUR

Simpsons Explosion 2

Matt Groening, Bill Morrison

Panini, ISBN 9783957986108, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 3: Darth Vader und das Geistergefängnis

Haden Blackman, Agustin Alessio

Panini, ISBN 9783957989352, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 4: Mein Bruder, mein Feind!

Thomas Andrews, Michael Lacombe

Panini, ISBN 9783957989369, 12,99 EUR

Star Wars Comics: Showdown auf dem Schmugglermond (Ein Comicabenteuer)

Jason Aaron, John Cassaday

Panini, ISBN 9783957989208, 14,99 EUR

Star Wars: Die Marvel Cover

Jess Harold

Panini, ISBN 9783957989246, 29,99 EUR

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht – Die Junior Graphic Novel

Alessandro Ferrari, Alessandro Pastrovicchio, Matteo Piana

Panini, ISBN 9783957989253, 9,99 EUR

Tarot 15

Jim Balent

Panini, ISBN 9783957989314, 16,99 EUR

Thanos: Die Infinity Einheit

Jim Starlin, Alan Davis

Panini, ISBN 9783957988614, 12,99 EUR

Uncanny Avengers 2 (2. Serie): Verstärkung aus der Zukunft

Gerry Duggan, Ryan David Stegman

Panini, ISBN 9783957988416, 12,99 EUR

Wonder Woman: Erde Eins 1

Grant Morrison, Yanick Paquette

Panini, ISBN 9783741600289, 16,99 EUR

POPCOM

Crissis Tagebücher 3: Der letzte der fünf Schätze

Joris Chamblain, Aurélie Neyret

Popcom, ISBN 9783842018525, 16,00 EUR

Ernest & Rebecca 6: Die Witzkiste

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

Popcom, ISBN 9783842025660, 9,95 EUR

Hilo 1: Der Junge, der auf die Erde krachte

Judd Winick

Popcom, ISBN 9783842030817, 14,00 EUR

Hinges 2: Papiertiger

Meredith McClaren

Popcom, ISBN 9783842031678, 14,00 EUR

REPRODUKT

Didi & Stulle – Die Gesamtausgabe

Fil

Reprodukt, ISBN 9783956401053, 99,00/120,00 (ab 11.01.17) EUR

La Casa

Paco Roca

Reprodukt, ISBN 9783956401046, 20,00 EUR

Mikel – Die Geschichte des Bonbonverkäufers, der sich im Regen auflöste

Judith Vanistendael, Mark Bellido

Reprodukt, ISBN 9783956401039, 39,00 EUR

Q-R-T: Flummi allein zu Haus

Ferdinand Lutz

Reprodukt, ISBN 9783956401107, 18,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Airborne 44 5: Wenn man überleben muss

Philippe Jarbet

Salleck Publications, ISBN 9783899086140, 12,90 EUR

White Indian

Frank Frazetta

Salleck Publications, ISBN 9783899086027, 29,00 EUR

Yakari 39: Der Tag des Schweigens

Job, Joris Chamblain, Derib

Salleck Publications, ISBN 9783899086201, 12,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Corto Maltese 5 (farbig): Die Äthiopier

Hugo Pratt

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337102, 26,80 EUR

Corto Maltese 5 (s/w) Klassik Edition: Die Äthiopier

Hugo Pratt

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337119, 26,80 EUR

Silver 1: Der Fluch des Silberdrachen

Stephan Franck

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337249, 14,95 EUR

SPLITTER

Antares 4

Leo

Splitter, ISBN 9783958393110, 14,80 EUR

Antares 6

Leo

Splitter, ISBN 9783958393134, 14,80 EUR

Aquablue – New Era 4: Gan Eden

Régis Hautière, Reno

Splitter, ISBN 9783868695984, 14,80 EUR

Black Science 1: Der tiefe Fall

Rick Remender, Matteo Scalera

Splitter, ISBN 9783958393752, 24,80 EUR

Dan Cooper – Gesamtausgabe 3

Albert Weinberg

Splitter, ISBN 9783958393448, 29,80 EUR

Der Erlöser 1

Stephen Desberg, Miguel Lalor

Splitter, ISBN 9783958393585, 14,80 EUR

Die Saga der Zwerge 5: Tiss vom Schild

Nicolas Jarry, Pierre-Denis Goux

Splitter, ISBN 9783958392489, 14,80 EUR

Die schönen Momente

Jim

Splitter, ISBN 9783958393196, 24,80 EUR

Insel der Frauen

Didier Quella-Guyot

Splitter, ISBN 9783958393325, 19,80 EUR

Morea 6: Den Tod im Blut

Christophe Arleston, Dominique Latil, Thierry Labrosse

Splitter, ISBN 9783958393844, 14,80 EUR

Namibia 4

Leo

Splitter, ISBN 9783958393172, 14,80 EUR

Orphan Black 2: Helsinki

Graeme Manson, Jody Houser, John Fawcett, Szymon Kudranski

Splitter, ISBN 9783958391741, 19,80 EUR

Ringo – Gesamtausgabe 1

William Vance, André-Paul Duchateaux, Jacques Acar

Splitter, ISBN 9783958393400, 22,80 EUR

Roma 2: Siegen oder Sterben

Eric Adam, Pierre Boisserie, Didier Convard

Splitter, ISBN 9783958393639, 15,80 EUR

Superdupont 1: Renaissance

Marcek Gottlib, François Boucq

Splitter, ISBN 9783958393547, 15,80 EUR

Zombies – Erster Zyklus (10 Jahre Splitter)

Olivier Peru, Sophian Cholet, Simon Champelovier

Splitter, ISBN 9783958394094, 44,80 EUR

TOONFISH

Die Saga von Atlas und Axis 1

Pau

toonfish, ISBN 9783958399259, 15,95 EUR