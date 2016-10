Neues von der VALERIAN-Verfilmung

Der New York Comic Con hat gerade begonnen und schon erreichen die ersten PR-Wellen auch Europa. Hier in Gestalt von neuen Fotos aus der Verfilmung der klassischen SF-Comicserie „Valerian & Veronique“ (Carlsen-Verlag), die vor fünfzig Jahren von Jean-Claude Mézières und Pierre Christin ins Leben gerufen wurde. Luc Besson (Das fünfte Element) hat daraus nun einen Film gemacht, der am 20. Juli 2017 unter dem Titel „Valerian und die Stadt der tausend Planeten“ in die Kinos kommt. Mit an Bord sind Dane DeHaan (als Valerian), Cara Delevingne (als Veronique), Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna und Rutger Hauer.

Besson trommelt in New York mächtig für den Film und gibt fleißig Signierstunden. An seiner Seite: Jean-Claude Mézières persönlich.