„Seuls“ – Der erste Trailer der Film-Adaption von ALLEIN

Fünf Kinder allein auf der Welt. So zumindest scheint es zu Beginn der YA-Apokalypyse „Seuls“ zu sein, an der Bruno Gazzotti (Soda) und Fabien Vehlmann (Spirou, Green Manor) seit 2006 arbeiten und die es inzwischen auf zehn Alben gebracht hat. Dodji, Leila, Yvan, Camilla und Terry sind zwischen 5 und 12 und machen sich auf die Suche nach anderen Menschen und müssen alles tun, um mit ihren wenigen Mitteln zu überleben.

Wenn man bedenkt, wie viele US-YA-Stoffe es bisher auf die Leinwand geschafft haben, ist es erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis diese wunderbare Comic-Reihe adaptiert wurde. Unter der Regie von David Moreau (Ils, The Eye) kommt am 8. Februar nun also „Seuls“ in die französischen Kinos, und man kann nur hoffen, dass sich auch ein deutscher Verleih dafür findet. Ein erster Trailer wurde gerade veröffentlicht.

Auf Deutsch erscheint die Serie unter dem Titel „Allein“ im Piredda Verlag. Neun Bände liegen vor.