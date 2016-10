Der Schweizer Zep hat an die vierzig Comic-Alben veröffentlicht (nach eigenen Angaben, wir haben nicht nachgezählt), darunter natürlich »Titeuf« und eine Reihe mit themengebundenen Gags (u. a. »Happy Girls«, »Happy Parents« oder auch »Happy Sex«). Aber das ist immer noch nicht genug, um seinen speziellen Humor auszuschöpfen. Zep hat nach wie vor eine Menge auf Lager, worüber er sich amüsieren kann. Und das hat er kürzlich erst mit einer Art Comic-Blog für die französische Tageszeitung »Le Monde« bewiesen, in dem er sich Woche für Woche mit unterschiedlichsten Themen beschäftigte: alltägliche Begebenheiten, (Tag-)Träumereien, aktuelle Modetorheiten oder ernsthafte Anlässe – all das wird in Zep-typischer Manier humoristisch zelebriert und zerlegt. Und zeigt zweifellos, wir leben schon in einer ziemlich komischen Welt…

Erschienen bei Minisplitt (einem Imprint des Splitter Verlags).

Zep: What a wonderful world. Minisplitt, Bielefeld 2016. 176 Seiten, SC, Klappenbroschur. 19,95 Euro