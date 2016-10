Zweiter Trailer zum ASSASSIN’S CREED Kinofilm veröffentlicht

Am 27. Dezember 2016 bringt 20th Century Fox den ersten Film zu Ubisofts Blockbuster-Game-Reihe „Assassin’s Creed“ auch in die deutschen Kinos. Michael Fassbender spielt darin an der Seite von Marion Cotillard unter der Regie Justin Kurzels die eigens entwickelte Figur Callum Lynch. Da dürfte die Chemie passen, denn alle drei haben bereits für die „Macbeth“-Verfilmung im Jahr zuvor zusammen gearbeitet.

Für weiteres Assassinen-Feeling sorgt die im November bei Splitter startende Graphic-Novel-Serie, die als reguläre und limitierte Edition erscheinen wird. Auch hier präsentieren die beiden Autoren Anthony Del Col und Conor McCreery („Kill Shakespeare“, „Sherlock Holmes vs. Harry Houdini“) sowie Zeichner Neal Edwards („Doctor Who“, „Fantastic Four“, „Superman“, „Justice League United“) mit Charlotte de la Cruze eine in diesem Fall weibliche Eigenkreation als Hauptfigur.