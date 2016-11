CHARLIE HEBDO erscheint ab Dezember in Deutschland

In diesen politisch finsteren Zeiten ist dies mal eine ausgesprochen gute Nachricht: Das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ wird ab Dezember auch in Deutschland im wöchentlichen Turnus erscheinen, mit einer respektablen Testauflage von 200.000 Exemplaren. Vornehmlich werden Übersetzungen französischer Texte und Karikaturen enthalten sein, eine kleine Redaktion aus Journalisten und Übersetzern soll sie aber um exklusive Inhalte ergänzen. Wie Spiegel Online meldet, fiel die Wahl „auf Deutschland, weil die Zeitungsmacher dort ein besonderes Interesse an ihrer Arbeit sehen.“ Die wird auch dringend benötigt: Von der TITANIC als verlässlichen Solitär abgesehen, spielen weder radikale Satire noch die Kunst des Cartoons auf dem hiesigen Zeitschriftenmarkt eine nennenswerte Rolle.