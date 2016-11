Das Panini-Comic-Programm von Januar bis Juni 2017

Gerade hat der Panini-Verlag sein Programm für das erste Halbjahr 2017 bekanntgegeben, das wie gewohnt eine bunte Mischung aus europäischen und amerikanischen Alben/Graphic Novels und vielen Medien-Tie-In-Titeln ist.

Es gibt neue Abenteuer aus dem Reich der „Fables“, Jodorowskys Kino-Held „El Topo“ (bzw. dessen Söhne) ist dabei, der „Stern der Wüste“ geht ein drittes Mal auf, Mark Millar legt mit „Empress“ eine sagenhafte Space Opera vor und „Preacher“-Autor Garth Ennis ist gleich mehrfach vertreten – mit Monstern, Panzern und Satan persönlich. Außerdem kümmert man sich ums Frühwerk von Don Lawrence, dessen „Karl der Wikinger“ sicherlich viele Fans des englischen „Trigan“- und „Storm“-Meisters begeistern wird.

Auf Comic-Report gibt es ein Interview mit Panini-Sales-Manager Alexander Bubenheimer zu diesem neuen Programm. Dort findet sich auch ein Überblick über das umfangreiche DC- und Marvel-Angebot sowie über die Manga-Veröffentlichungen in diesem Zeitraum.

JANUAR



Doctor Who – Der zehnte Doctor 3

Nick Abadzis, Elena Casagrande, Arianna Florean

128 S., € 16,99

Fables: The Wolf among us – Der Wolf geht um 4

Dave Justus, Matthew Sturges, Eric Nguyen, Shawn McManus

132 S., € 16,99

Sonnenstein 3

Stjepan Sejic

128 S., € 24,99

Trigan 8

Don Lawrence, Mark Butterworth

80 S., € 16,99

Warcraft: Waffenbrüder

Chris Metzen, Paul Cornell, Mat Broome, Alé Garza

112 S., € 14,99

FEBRUAR



Monster und andere Geschichten

Gustavo Duarte

€ 14,99

A Train Called Love 2

Garth Ennis, Mark Dos Santos, Salvatore Aiala

136 S., € 16,99

Curse of the Spawn 2

Alan McElroy, Dwayne Turner

336 S., € 29,99

Die Söhne von El Topo 1

Alejandro Jodorowsky, José Ladrönn

64 S., € 16,99

Doctor Who: Gefangene der Zeit 2

Scott Tipton, David Tipton, Roger Langridge, Elena Casagrande, David Messina

160 S., € 19,99

Gefährliches Spiel 1

Toldac, Philan

48 S., € 14,99

Israel verstehen – in 60 Tagen oder weniger

Sarah Glidden

212 S., € 14,99

Mark Millar Collection 2: Wolverine – Staatsfeind

Mark Millar, John Romita Jr., Klaus Janson

352 S., € 29,99

My little Pony – Freundschaft ist Magie 8

122 S., € 14,99

Sandman 12

180 S., € 16,99

MÄRZ



Buffy (Staffel 10) 6

Joss Whedon, Rebekah Isaacs, Christos Gage

136 S., € 16,99

Der Stern der Wüste 3

Stéphan Desberg, Enrico Marini, Nadine Labiano

56 S., € 14,99

Die gesammelten Chroniken von Wormwood

Garth Ennis, Jacen Burrows

352 S., € 29,99

Doctor Who – Der elfte Doctor 3

Al Ewing, Rob Williams, Simon Fraser

128 S., € 16,99

Doctor Who – Die vier Doctoren

Paul Cornell, Neil Edwards

128 S., € 16,99

Merci – Kleine Fehler

Zidrou, Arno Monin

64 S., € 14,99

Simpsons Comics Kolossales Kompendium 4

Matt Groening, Bill Morrison

180 S., € 14,99

Stephen Kings Der Dunkle Turm 15

Stephen King, Peter David, Robin Furth

136 S., € 16,99

Trigan 9

Don Lawrence, Mark Butterworth

80 S., € 16,99

APRIL



Providence 3

Alan Moore, Jacen Burrows

180 S., € 19,99

Die Traumfabrik 1

Laurent Galadon, Fréderic Blier

48 S., € 14,99

Fables: Everafter – Es war einmal… 1

Dave Justus, Matthew Sturges, Travis Moore

148 S., € 14,99

Golden Dogs 4

Stéphan Desberg, Griffo

48 S., € 14,99

Tales form the Darkside – Geschichten aus der Schattenwelt

Joe Hill, Gabriel Rodriguez

104 S., € 16,99

Wonderland 12

Pat Shand, Raven Gregory, Tony Brescini

144 S., € 16,99

World of Warcraft Graphic Novel 1

Walter Simonson, Ludo Lullabi, Sandra Hope

176 S., € 19,99

World of Warcraft Graphic Novel 2

Walter Simonson, Mike Bowden, Jon Buran

168 S., € 19,99

MAI



ControNatura – Tierisch menschlich

Mirka Andolfo

80 S., € 19,99

Der Zauberer von Oz 1

Skottie Young, Eric Shanower

208 S., € 14,99

Doctor Who – Der zwölfte Doctor 3

Robbie Morrison, George Mann, Daniel Indro

128 S., € 16,99

Drachenzähmen leicht gemacht – Kids-Comic

116 S., € 9,99

MADs Meisterwerke: Filme und TV-Serien

404 S., € 49,90

Mark Millar Collection 3: Kick Ass 1-2

Mark Millar, John Romita Jr.

408 S., € 29,99

The Witcher 3

Paul Tobin, Piotr Kowalski

136 S., € 16,99

Trigan 10

Don Lawrence, Mark Butterworth

80 S., € 16,99

World of Tanks – Graphic Novel

Garth Ennis, J. P. Holden, Carlos Ezquerra

136 S., € 16,99

Zeitenwende 3

Eric Warnauts, Guy Raives

64 S., € 14,99

JUNI



Caliban – Odyssee ins Grauen

Garth Ennis, Facundo Percio

180 S., € 19,99

Der Rote Baron 3

Pierre Veys, Carlos Puerta

70 S., € 16,99

Drachenzähmen leicht gemacht – Kids-Comic

116 S., € 9,99

Karl der Wikinger 1

Don Lawrence, Henry Bulmer, Michael Moorcrock

64 S., € 16,99

Lady Killer 2

Joelle Jones, Jamie S. Rich

128 S., € 16,99

Mark Millar: Empress

Mark Millar, Stuart Immonen

192 S., € 19,99

My little Pony – Freundschaft ist Magie 9

116 S., € 14,99

Simpsons Comics 26

Matt Groening, Bill Morrison

132 S., € 12,99

Spawn Origins Collection

Todd McFarlane, Brian Holguin, Angel Medina

336 S., € 29,99

Tex 4

Claudio Nizzi, Jordi Bernet

256 S., € 34,99

Torchwood 1

John Barrowman, Carole Barrowman, Tommy Lee Edwards

128 S., € 16,99