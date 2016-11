DC COMICS: BOMBSHELLS 1 – Superheldinnen im Pin-up-Stil

Eine Bombshell ist eine Sexbombe, eine Frau von umwerfender Schönheit – so wie die Heldinnen des vorliegenden ersten Bands von „DC Comics: Bombshells“, die in aufreizender Montur gegen Nazi-Schergen in den Krieg ziehen.

Im Grunde ist es eine Elseworlds-Geschichte, die hier vorgelegt wird, aber eine, die einen ganz besonderen Reiz hat. Denn visuell ist der Comic ganz im Stil der in den 1920er Jahren populär gewordenen Pin-up-Kunst gehalten. Die Idee dafür existierte schon vor diesem Comic. Sie nahm 2013 ihren Ursprung, als eine teure Sammlerfigur von Wonder Woman im Pin-up-Stil kreiert wurde. Des Erfolgs wegen folgten weitere Figuren und schließlich auch diese von Marguerite Bennett, die unter anderem „Batgirl“ geschrieben hat, entworfene Serie.

Der Hintergrund der Geschichte ist dabei klar umrissen. Diese Heldinnen agieren zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und auf Seiten der Alliierten im Kampf gegen das Dritte Reich. Neben Batwoman sind das Wonder Woman, Harley Quinn, Zatana, Aquawoman, Supergirl und Stargirl – zum Teil also Figuren, die es so im DC-Universum bislang gar nicht gab. Auch das ist einer der Reize dieses Comics, der das Altbekannte auf den Kopf stellt und stattdessen frisch und ungezwungen starke Lady-Power in den Mittelpunkt rückt.

Ein wenig unschön ist nur der Umstand, dass nicht auf ein festes Zeichnerteam gesetzt wird, sondern ein ganzer Schwung teilweise sehr unterschiedlicher Künstler zum Zug kommen. Das bietet zwar Abwechslung, dafür wird jedoch ein homogenes Erscheinungsbild geopfert. Immerhin ist der Stil der Zeichner aber durch die Bank gefällig, zumal sie alle es verstanden haben, sich an die Pin-up-Kunst anzulehnen und klaren Retro-Chic zu bieten.

Marguerite Bennett, Mirka Andolfo, Marguerite Sauvage, Laura Braga, Garry Brown, Ming Doyle, Ted Naifeh: DC Comics: Bombshells 1. Panini, Stuttgart 2016, 196 Seiten. € 19,99