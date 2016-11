Der Tagesspiegel hat die besten Comics 2016 gewählt

Bereits zum fünften Mal hat der Berliner Tagesspiegel eine Jury eingeladen, um die besten Comics des Jahres zu bestimmen. Diesmal waren es sechs Personen aus Handel und Presse, die erst eine Short List aus sieben Titeln erstellten und dann daraus ihre Favoriten bestimmten – von sieben Punkten (dem persönlichen Liebling) bis ein Punkt.

Der Siegertitel ist diesmal Birgit Weyhes „Madgermanes“, in dem es um das Schicksal jener Vertragsarbeiter geht, die in den 1970ern aus Mosambik in die DDR kamen und nach dem Ende der DDR in ihre alte Heimat zurückkehrten.

Und hier alle Titel in der gewählten Reihenfolge:

1. Madgermanes (Birgit Weyhe; Avant)

2. Röhner (Max Baitinger; Rotopolpress)

3. Ein diabolischer Sommer (Smolderen, Clérisse; Carlsen)

4. Arsène Schrauwen (Olivier Schrauwen; Reprodukt)

5. Im Schatten des Krieges (Sarah Glidden; Reprodukt)

6. Didi & Stulle – Gesamtausgabe (Fil; Reprodukt)

7. Ein Ozean der Liebe (Lupano, Panaccione; Splitter)