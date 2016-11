GHOST IN THE SHELL – Der 1. Trailer ist da

Erst kam der Manga (1989/90; dt. bei Egmont) von Masamune Shirow, dann der bahnbrechende Anime (1995) von Mamoru Oshii und ist die Realverfilmung mit Scarlett Johansson, die zuletzt ja einige Erfahrung mit Sci-fi-Stoffen (Under the Skin, Lucy, div. Marvel-Filme) gesammelt hat, auch nicht mehr fern: Der erste echte Trailer von „Ghost in the Shell“ ist da – und er sieht wahrlich spektakulär aus.

In „Ghost in the Shell“ geht es um eine Welt der Zukunft, in der viele Menschen zu Cyborgs geworden sind. Nur noch Teile des Gehirns (Ghost) stecken in diesen mechanischen Hüllen (Shell).

Im Mittelpunkt des Films steht Major (Johansson), ein einzigartiger Mensch-Cyborg-Hybrid. Sie führt die Elitetruppe Section 9 an, die gegen Kriminelle aller Art vorgeht. Nun hat sie es mit einem Hacker zu tun, der die Kontrolle über Cyborgs übernehmen kann und sie für seine Zwecke missbraucht.

Inszeniert hat den Film Rupert Sanders, der 2012 „Snow White and the Huntsman“ auf die Leinwand brachte. Neben Johansson sind Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche und Michael Pitt dabei. Der Film startet am 30. März in Deutschland.