Verbrecherjäger auf vier Pfoten!

Der junge Kater Leonid verbringt den Sommer jedes Jahr in einem friedlichen Dorf in Frankreich. Viel Aufregendes passiert hier normalerweise nicht – doch dann werden eines Tages plötzlich die Schafe des Bauern gerissen! Das Leben der Katzen ist von nun an um einiges gefährlicher, denn zwei blutrünstige Hunde bewachen das Feld, um die Herde zu schützen! Kann Leonid mit seinen Freunden den Täter finden …?

Frédéric Brrémaud, Stefano Turconi: Leonid – Abenteuer eines Katers, Bd. 1. Hamburg, 2016. 48 Seiten, € 12,00