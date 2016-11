MATEUS SANTOLOUCO: Der Turtles-Künstler im Video-Interview

Mittlerweile zehn Bände der neuen „Teenage Mutant Ninja Turtles“-Reihe aus dem amerikanischen IDW-Verlag sind bei Panini Comics Deutschland erschienen.Unter kreativer Leitung von Kevin Eastman, des Co-Schöpfers und langjährigen „Heavy Metal“-Chefredakteurs, ist neben Hauptautor Tom Waltz der brasilianische Künstler Mateus Santolouco wohl der Hauptschuldige am durchschlagenden, neuen Erfolg der grünhäutigen Achtziger-Ikonen. Im Video-Interview spricht Mateus natürlich vor allem über seine Arbeit an den Turtles, aber auch über fernöstliche Einflüsse wie „Akira“ oder „Ghost in the Shell“ und die inzwischen mit Mark Wahlberg und Denzel Washington verfilmte Comic-Reihe „2 Guns“.

https://youtu.be/QktOuBGK5ZE