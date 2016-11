NEU im NOVEMBER

Unsere HIGHLIGHTS des Monats NOVEMBER:

Assassin’s Creed – Book 1: Feuerprobe

Splitter, ISBN 9783958394162, 19,80 EUR

Das Blut der jungen Charlotte de la Cruz birgt ein Geheimnis in sich. Einer ihrer Vorfahren lebte zu der Zeit, als die Hexenprozesse von Salem stattfanden. Für die Bruderschaft der Assassinen wird Charlotte damit eine wertvolle Verbündete, sind sie doch in der Lage, auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren zuzugreifen und die Geschichte umzuschreiben. Doch die Templer, die Erzfeinde der Assassinen, wollen das um jeden Preis verhindern.

Nach sechs Videogames und diversen Ablegern mit männlichem Protagonisten setzen die beiden Autoren Anthony Del Col und Conor erstmals allein auf eine weibliche Protagonistin. Für die künstlerische Umsetzung des bildgewaltigen Ubisoft-Dauerbrenners sorgt der Marvel- und DC-Comics-Zeichner Neil Edwards.

Asterix erobert Rom

Egmont, ISBN 9783770439416, 15,00 EUR

Asterix erobert Rom basiert nicht auf einem Comicalbum, sondern er ist der einzige Asterix-Film, der eine eigenständige Geschichte erzählt. Unter den Asterix-Filmen ist der 1976 erschienene Kinofilm mit Abstand der beliebteste. Aus Anlass seines 40. Geburtstags haben sich Albert Uderzo und Anne Goscinny dazu entschlossen, Asterix erobert Rom in einer neu illustrierten und überarbeiteten Ausgabe zu veröffentlichen. Für diese Neuauflage wurden mehr als 1000 Originalskizzen, die damals für die Produktion des Films angefertigt wurden, aufwendig restauriert, um so ein völlig neues Werk entstehen zu lassen.

Nimona

Minisplitt, ISBN 9783958399600, 19,95 EUR

Ein Königreich, ein strahlender Ritter, ein Edelschurke mit einem dunklen Geheimnis – und High-Tech im Dienste von Heldentum und Recht und Ordnung: Die Welt von »Nimona« ist nicht ganz das, was man von einem Fantasy-Comic erwarten würde. Nimona selbst im Übrigen auch nicht. Die enthusiastische, etwas aufdringliche Teenagerin steht eines Tages unerwartet im Schlupfwinkel von Erzbösewicht Ballister Blackheart, um sich ihm als Sidekick anzudienen. Und von hier an wird nichts so, wie man sich hätte denken können…

Aber was will man anderes erwarten von einer Erzählung, bei der eine Gestaltwandlerin eine zentrale Rolle spielt? Die Fans von »Nimona« im Internet waren seinerzeit jedenfalls bei der Erstveröffentlichung von Noelle Stevensons Fantasy-Parodie als Web-Comic süchtig nach jeder neuen, unerwarteten Wendung.

Monstress 1: Das Erwachen

Cross Cult, ISBN 9783959810579, 16,80 EUR

Die Welt der jungen Maika wird bedroht, als sie psychisch mit einem Monster von unglaublicher Macht verbunden wird. So gerät sie mitten in einen Krieg zwischen magischen Kreaturen und einem Orden von Zauberinnen, die die Kreaturen jagen und als Quelle ihrer Kräfte benutzen.

Jugendstil-Steampunk trifft auf Manga in dieser brandneuen epischen Fantasy-Serie von X-Men- und Black Widow-Autorin Marjorie Liu und der japanischen Zeichnerin Sana Takeda. Liu wurde für Monstress für den Eisner-Award „Beste Autorin“ nominiert.

Batman: Europa

Panini, ISBN 9783957989949, 14,99 EUR

Batman und sein irrer Erzfeind Joker wurden beide mit einem tödlichen Virus infiziert. Um dem Drahtzieher hinter dem Anschlag zu finden, tun sich die beiden zusammen und reisen in die europäischen Metropolen Berlin, Prag, Paris und Rom. Dort warten gefährliche Gegner, und natürlich schwebt über jeder Etappe die Frage, wie weit Batman dem Joker trauen kann…

Enthologien 31: Schnäbel im Wind

Egmont, ISBN 9783770439348, 15,00 EUR

Donald Duck, von Natur her mit Federkleid und Matrosenkluft ausgestattet, zieht dem kalten Nass doch eher festen Boden unter den Füßen vor. Wenn es die Entenhausener dann aber doch einmal zum Wasser hin zieht, ist selbstverständlich der Ozean gerade groß genug. Egal wohin die Fluten die Ducks, Mausens und Co. auch treiben, können wir uns sicher sein, dass sie hohe Wellen schlagen und sie sich vor keinem Abenteuer scheuen.

Elfquest – Das letzte Abenteuer 2

Popcom, ISBN 9783842030800, 16,00 EUR

Lichtstrahl hat seine magischen Fähigkeiten so weit geschult, dass er den »Ruf« aussenden kann, der all die versteckt und isoliert voneinander lebenden Elfenvölker unter den zwei Monden vereinen soll. Doch einer Frage können sie nicht länger ausweichen:

Wenn sie wählen müssen zwischen der Reise mit dem Palast der Hohen zu den Sternen oder dem vertrauten »Weg« … wer wird dem Ruf folgen und wer wird zurückbleiben?

Batman Adventures

Panini, ISBN 9783741600128, 19,99 EUR

Noch heute schwärmen Fans von der Batman-Trickserie der 90er. Die Geschichten in diesem Band entstanden Jahre nach der TV-Serie und setzen sie mit neuen Storys fort, die in der Kontinuität der animierten Abenteuer angesiedelt und deren unverkennbarer Ästhetik nachempfunden sind. Batman, Robin und Batgirl bekommen es mit Joker, Harley Quinn, Deadshot, dem Pinguin, Ras al Ghul, Black Mask und vielen mehr zu tun.

Elfen 13: Glücklich der tote Krieger

Splitter, ISBN 9783958392410, 14,80 EUR

Lah’saa und ihre Legionen von Ghulen verbreiten, wohin sie auch kommen, Tod und Chaos. Kein König, keine Armee und kein Schutzwall scheinen die Nekromantin und Schwarzelfe aufhalten zu können… bis Full und sein Drache sich ihr in den Weg stellen.

Für die ältesten und mächtigsten Kreaturen der Welt ist es an der Zeit, sie zu bekämpfen. Das Schlachtfeld wartet. Wer wird sterben, der Weißelf oder die Schwarzelfe?

Ekhö Spiegelwelt 5: Das Geheimnis der Preshauns

Splitter, ISBN 9783958391642, 14,80 EUR

Ludmilla Tiller und Juri Podrov suchen in der Spiegelwelt Ekhö noch immer nach Antworten, warum es sie dorthin verschlagen hat. Dumm nur, dass Ludmilla gelegentlich von den ruhelosen Geistern kürzlich Verstorbener besessen wird, die erst dann von ihr ablassen, wenn ihr ungeklärter Todesfall gelöst ist.

Um herauszufinden, was mit ihr geschieht, begibt sie sich nach Rom, der heiligen Stadt der Preshauns, wo sie mehr Antworten findet, als ihr eigentlich lieb ist.

Flash Anthologie

Panini, ISBN 9783957989963, 34,99 EUR

Diese Anthologie dokumentiert die Geschichte des Roten Blitzes und bringt einige der wichtigsten Flash-Geschichten aus 75 Jahren. Die Anfänge mit Jay Garrick, die Abenteuer der Publikumslieblinge Barry Allen und Wally West und die Kämpfe gegen Schurken wie Professor Zoom.

Mit zahlreichen deutschen Erstveröffentlichungen und Storys von Stars wie Mark Millar, Grant Morrison, Mark Waid oder Geoff Johns. Ein Prachtband für Fans und Neueinsteiger

Manifest Destiny 3: Chiroptera & Carniformaves

Cross Cult, ISBN 9783959810272, 20,00 EUR

Captain Meriwether Lewis und sein zweiter Offizier Lieutenant William Clark sind weiter auf Tour. Sie dringen vor bis ins Landesinnere, wo sie auf einen weiteren Torbogen stoßen. Dieser ermöglicht ihnen den Erstkontakt zu einer unglaublichen Zivilisation, denn

… diese ist wie sonst nichts auf dieser Welt.

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle November-Novitäten:

ALL-VERLAG

Die Überlebende 3: Die Vergeltung

Paul Gillon

All, ISBN 9783926970763,13,80 EUR

Sara Lone 1: Pinky Princess

Erik Arnoux, David Morancho

All, ISBN 9783926970787, 15,80 EUR

AVANT-VERLAG

Valentina Underground

Guido Crepax

avant, ISBN 9783945034453, 34,95 EUR

BOCOLA

Prinz Eisenherz – Die Murphy-Jahre 16: Jahrgang 2001 – 2002

John Cullen Murphy

Bocola, ISBN 9783939625568, 24,90 EUR

Tarzan: Die kompletten Russ Manning Strips 2

Russ Manning

Bocola, ISBN 9783939625728, 22,90 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Spynest 2: Excalibur

Jean-Luc Sala, Alliel

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446424, 14,00 EUR

CARLSEN

Inspektor Bayard 1

Olivier Schwartz

Carlsen, ISBN 9783551763358, 12,99 EUR

Lanfeust Odyssee 6: Das Biliox-Delta

Christophe Arleston, Didier Tarquin

Carlsen, ISBN 9783551726483, 12,00 EUR

XIII – Gesamtausgabe 3

Jean Van Hamme, Vance

Carlsen, ISBN 9783551728456, 34,99 EUR

CROSS CULT

ASH: Rückkehr der Helden

Harald Havas

Cross Cult, ISBN 9783959811330, 16,90 EUR

Chew – Bulle mit Biss 10: Blutwurst

John Layman, Rob Guillory

Cross Cult, ISBN 9783864253768, 16,80 EUR

Day Men 2: Ex Curia

Brain Stelfreeze, Matt Gagnon, Michael Alan Nelson

Cross Cult, ISBN 9783864259876, 18,00 EUR

Manifest Destiny 3: Chiroptera & Carniformaves

Chris Dingess, Matthew Roberts, Owen Gieni

Cross Cult, ISBN 9783959810272, 20,00 EUR

Monstress 1

Marjorie Liu, Sana Takeda

Cross Cult, ISBN 9783959810579, 16,80 EUR

EDITION FAUST

Martin Luther

Dacia Palmerino, Andrea Grosso Ciponte

Edition Faust, ISBN 9783945400272, 20,00 EUR

EGMONT

Asterix erobert Rom

René Goscinny, Albert Uderzo

Egmont, ISBN 9783770439416, 15,00 EUR

Der Große Duckhaus Entengeschichte – Von der Frühzeit bis heute

Walt Disney

Egmont, ISBN 9783770439362, 29,99 EUR

Enthologien 31: Schnäbel im Wind

Walt Disney

Egmont, ISBN 9783770439348, 15,00 EUR

Garfield Gesamtausgabe 19 – 2014 bis 2016

Jim Davis

Egmont, ISBN 9783770439287, 29,99 EUR

ERKO

Die Türme von Bos-Maury – Integral 1

Hermann

Erko, ISBN 9789089821126, 29,95 EUR

FINIX COMICS

King und Kong – Gesamtausgabe 2

Raoul Cauvin, Luc Mazel

Finix-Comics, ISBN 9783945270325, 39,80 EUR

ICOM

COMIC! – Jahrbuch 2017

ICOM – Der Interessenverband Comic e.V.

ICOM, ISBN 9783888349478, 15,25 EUR

KULT COMICS

Dampyr 28: Nacht in Rot

Diverse

Kult Comics, ISBN 9783946722120, 9,95 EUR

MINISPLITT

Nimona

Noelle Stevenson

Minisplitt, ISBN 9783958399600, 19,95 EUR

What a Wonderful World

Zep

Minisplitt, ISBN 9783958399594, 19,95 EUR

PANINI

Batman Adventures

Ty Templeton, Dan Slott

Panini, ISBN 9783741600128, 19,99 EUR

Batman Eternal 5: Brennende Stadt

Scott Snyder, Jason Fabok

Panini, ISBN 9783957989734, 19,99 EUR

Batman: Das Beben 2

Alan Grant, Dave Taylor

Panini, ISBN 9783741600203, 24,99 EUR

Batman: Europa

Brian Azzarello, Jim Lee

Panini, ISBN 9783957989949, 14,99 EUR

Dark Night: Eine wahre Batman-Geschichte

Paul Dini, Eduardo Risso

Panini, ISBN 9783957989659, 16,99 EUR

Deadpool – Marvel Now! 7: Zenpool

Gerry Duggan, Mike Hawthorne

Panini, ISBN 9783957988744, 14,99 EUR

Deathstroke 3

Tony Daniel, Tyler Kirkham

Panini, ISBN 9783957989871, 14,99 EUR

Der Krieg der Knirpse 3: 1916 – Der Steinhaufen

Régis Hautière, Hardoc

Panini, ISBN 9783957988225, 14,99 EUR

Flash Anthologie

Mark Millar, Mark Waid, Geoff Johns u.v.m.

Panini, ISBN 9783957989963, 34,99 EUR

Hawkeye Megaband 3: Damals und morgen

Jeff Lemire, Ramón K. Pérez

Panini, ISBN 9783957987730, 24,00 EUR

Howard the Duck 2

Chip Zdarsky, Joe Quinones

Panini, ISBN 9783957988522, 16,99 EUR

Iron Fist 1: Endspiel

Ed Brubaker, David Aja

Panini, ISBN 9783741600364, 16,99 EUR

MADs Meisterwerke: Spion & Spion

Antonio Prohias, Peter Kuper

Panini, ISBN 9783957989642, 49,90 EUR

Marvel Klassiker: Avengers 2

Roy Thomas, John Buscema

Panini, ISBN 9783957988683, 19,99 EUR

Red Hood & Arsenal Megaband 1: Käufliche Helden

Scott Lobdell, Denis Medri

Panini, ISBN 9783957989857, 28,00 EUR

Robin War 2

Scott Snyder, Jorge Corona

Panini, ISBN 9783741600180, 12,99 EUR

Rocket Raccoon & Groot 1

Skottie Young, Filipe Andrade

Panini, ISBN 9783957988454, 14,99 EUR

Sandman 11: Ouvertüre

Neil Gaiman, J. H. Williams III

Panini, ISBN 9783957989437, 19,99 EUR

Sinestro 4

Cullen Bunn, Neil Edwards

Panini, ISBN 9783957989925, 16,99 EUR

Spider-Man: 2099 Band 1 (2. Serie)

Peter Allen David, Will Sliney

Panini, ISBN 9783957988362, 14,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 5: Säuberung

John Ostrander, Douglas Wheatley

Panini, ISBN 9783957989376, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 6: Dark Times

Mike Harrison, Douglas Wheatley

Panini, ISBN 9783957989383, 12,99 EUR

Star Wars Comics: Obi-Wan und Anakin

Charles Soule, Marco Checchetto

Panini, ISBN 9783957988058, 14,99 EUR

Star Wars Masters 16: Darth Maul – Todesurteil

Tom Taylor, Bruno Redondo

Panini, ISBN 9783957989239, 12,99 EUR

Suicide Squad: Deadshot

Viktor Bogdanovich

Panini, ISBN 9783741600029, 16,99 EUR

Superman: American Alien

Max Landis, Francis Manapul u.a.

Panini, ISBN 9783741600234, 19,99 EUR

Tex 3: Der Held und die Legende

Paolo Eleuteri Serpieri

Panini, ISBN 9783957988171, 16,99 EUR

Über – Das letzte Aufgebot 2

Kieron Gillen, Caanan White, Gabriel Andrade, Daniel Gete

Panini, ISBN 9783957989611, 19,99 EUR

Venom: Space Knight 1

Robbie Thompson, Ariel Olivetti

Panini, ISBN 9783957988478, 14,99 EUR

Wonder Woman – Göttin des Krieges 3: Auferstehung

Meredith Finch, David Finch

Panini, ISBN 9783741600258, 16,99 EUR

X-Men 2 (2. Serie)

Jeff Lemire, Victor Ibáñez

Panini, ISBN 9783957988317, 16,99 EUR

PIREDDA

Allein 9: Das Mitternachtskind?

Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann

Piredda, ISBN 9783941279742, 14,00 EUR

POPCOM

Elfquest – Das letzte Abenteuer 2

Richard Pini, Wendy Pini

Popcom, ISBN 9783842030800, 16,00 EUR

Hey, Schwester! 10: Übervitaminiert!

Cazenove, William

Popcom, ISBN 9783842025691, 9,95 EUR

REPRODUKT

Ariol 6: Miesekatze

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant

Reprodukt, ISBN 9783956400971, 14,00 EUR

Im Schatten des Krieges – Reportagen aus Syrien, Irak und der Türkei

Sarah Glidden

Reprodukt, ISBN 9783956401015, 29,00 EUR

Kleiner Strubbel: Liebe auf Eis

Céline Fraipont, Pierre Bailly

Reprodukt, ISBN 9783956401121, 10,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

421 – Gesamtausgabe 1: 1980 – 1983

Stephen Desberg, Eric Maltaite

Salleck Publications, ISBN 9783899086096, 29,90 EUR

Spirit Archive 24

Will Eisner

Salleck Publications, ISBN 9783899085839, 49,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Capricorn – Sammelband 2: Der schwarze Würfel / Rote Karten / Attacke!

Andreas

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337126, 29,80 EUR

Rachel Rising 7: Staub zu Staub

Terry Moore

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337133, 14,95 EUR

SPLITTER

Assassin’s Creed – Book 1: Feuerprobe

Conor McCreery, Anthony del Col, Neil Edwards

Splitter, ISBN 9783958394162, 19,80 EUR

Assassin’s Creed – Book 1: Feuerprobe (limitierte Edition)

Conor McCreery, Anthony del Col, Neil Edwards

Splitter, ISBN 9783958394179, 34,80 EUR

Badlands 2: Der mit dem Grizzly tanzt

Eric Corbeyran, Poitr Kowalski

Splitter, ISBN 9783958390317, 14,80 EUR

Dan Cooper – Gesamtausgabe 4

Albert Weinberg

Splitter, ISBN 9783958393455, 34,80 EUR

Deepwater Prison 3: Flucht

Christophe Bec, Stefano Raffaele

Splitter, ISBN 9783958390195, 14,80 EUR

Die Schiffbrüchigen der Zeit 9: Wege des Vergessens

Jean-Claude Forest, Paul Gillon

Splitter, ISBN 9783958391086, 14,80 EUR

Durango 17: Jessie

Iko, Yves Swolfs

Splitter, ISBN 9783958394599, 14,80 EUR

Ekhö Spiegelwelt 5: Das Geheimnis der Preshauns

Christophe Arleston, Alessandro Barbucci

Splitter, ISBN 9783958391642, 14,80 EUR

Elfen 13: Glücklich der tote Krieger

Olivier Peru, Stéphane Bileau

Splitter, ISBN 9783958392410, 14,80 EUR

Götterdämmerung 9: Yggdrasil

Nicolas Jarry, Djief

Splitter, ISBN 9783868696714, 14,80 EUR

Lazarus 4: Gift

Greg Rucka, Michael Lark

Splitter, ISBN 9783958392212, 22,80 EUR

Murena – Skizzenbuch (10 Jahre Splitter)

Jean Dufaux, Philippe Delaby

Splitter, ISBN 9783958394100, 19,80 EUR

Namibia 5

Leo

Splitter, ISBN 9783958393189, 14,80 EUR

Stephen King: Der Dunkle Turm 14: Die Herrin der Schatten

Stephen King, Peter David, Robin Furth, Jonathan Marks

Splitter, ISBN 9783958390546, 29,80 EUR

TOONFISH

Die Schlümpfe – Kompaktausgabe 1 Peyo

toonfish, ISBN 9783958399617, 39,95 EUR

ZWERCHFELL-VERLAG

Survivor Girl

Ingo Römling, Christopher Tauber, Kim Liersch

Zwerchfell, ISBN 9783943547290, 16,00 EUR