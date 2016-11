Originalseite von Hergé für 1,55 Millionen Euro versteigert

Sagenhafte 1,55 Millionen Euro hat am Samstag eine Originalseite (50 x 35 cm) aus dem Tim und Struppi-Band „Schritte auf dem Mond“ bei einer Auktion in Paris erzielt. Das Auktionshaus Artcurial hatte ursprünglich den Wert auf 700.000 bis 900.000 geschätzt. Die Seite zeigt, wie Haddock und Struppi unfreiwillig in der geringen Schwerkraft des Erdtrabanten abheben – eine ziemlich ikonische Seite aus dem Band, was den erzielten Preis vielleicht auch erklärt.

Die Geschichte von Tims Mondlandung erschien ursprünglich zwischen 1950 und 1953 im Magazin „Tintin“, bevor sie 1954 als Buch erschien. Sie ist natürlich einer der größten Klassiker, die die europäische Comicliteratur hervorgebracht hat.

Bild via Le Figaro