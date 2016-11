Sowohl Matz als auch Jef werden vom 2.-4. Dezember auf der German Comic Con in Dortmund zu Gast sein und fleißig Bücher signieren.

Franck ist alles andere als ein netter Typ. Er hat schon Dutzende erledigt, abgeknallt, ohne zu zögern – ein echter Profi. An den Weihnachtsmann hat er noch nie geglaubt. Darum hätte er gleich misstrauisch sein müssen, als man ihm diesen faulen Job anbot, gegen doppelte Bezahlung. Aber das Erwachen fällt noch um einiges heftiger aus, als er sich das jemals erträumt hätte: Innerlich ist er noch immer derselbe, aber äußerlich steckt er nun im Körper einer Frau! Die Rache für eins seiner begangenen Verbrechen, gar keine Frage. Und sein folgender Rachefeldzug ist nun zugleich die Suche nach seiner Identität.

Der Regie-Altmeister Walter Hill hat das Action-Genre – zumindest in Hollywood – maßgeblich mitbestimmt, von »Driver« über »Red Heat« bis »Shootout – Keine Gnade«. Und »Tomboy« ist nach »Querschläger« bereits die zweite Comic-Adaption eines Originaldrehbuchs von ihm. Wieder von Matz scharfkantig in ein Comic-Szenario gegossen und durch Jef hypnotisch illustriert. Ein heißer Stoff, den auch Hollywood nicht links liegen lassen konnte: Die Verfilmung mit Michelle Rodriguez und Sigourney Weaver ist bereits in Arbeit, die Premiere fürs Frühjahr 2017 vorgesehen.

Erschienen bei Splitter.

Walter Hill, Matz, Jef: Tomboy. Splitter, Bielefeld 2016. 128 Seiten. 24,80 Euro