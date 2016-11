Wir haben schon öfter über die anstehende Verfilmung des großen SF-Klassikers von Pierre Christin und Jean-Claude Mézières berichtet, aber nun gibt es endlich einen ersten richtigen Teaser, der uns einen lebhaften Einblick von dem gibt, was uns im Juli 2017 erwartet, wenn „Valerian und die Stadt der tausend Planeten“ in den Kinos startet. Ohne viel Umschweife: Schaut es euch an!