WALKING DEAD – Künstler Charlie Adlard im Video-Interview

Heute um 22.15 Uhr ist es endlich so weit: Die sechste Staffel des TV-Phänomens „The Walking Dead“ startet dank RTL2 endlich im Free-TV. Um 3.00 Uhr gibt es dank der Nachtwiederholung noch eine zweite Chance, um mitzuerleben, wie die Endzeithelden auf die unvermeidliche Konfrontation mit Oberfiesling Negan zusteuern.

Wer vorher mehr über die Entstehungsgeschichte des Psycho-Rockers oder der Katana-schwingenden Endzeitkriegerin Michonne in der Comic-Vorlage erfahren möchte, hat in unserem deutsch untertiteltem Video-Interview mit dem sympathischen „The Walking Dead“-Künstler Charlie Adlard nun die Gelegenheit dazu. Der bodenständige Brite berichtet in den Räumlichkeiten des deutschen „Walking Dead“-Herausgebers Cross Cult nicht nur ausführlich aus seinem kreativem Alltag, sondern auch über die surreale Erfahrung, seine Schöpfungen am Filmset zum Leben erwachen zu sehen.