WONDER WOMAN – Trailer Nummer 2

Gerade wurde der zweite Trailer zum „Wonder Woman“-Film veröffentlicht, der am 15. Juni 2017 in die Kinos kommt. Macht unbedingt Spaß und lässt hoffen, dass DC/Warner es doch noch geregelt bekommt und einen Superheldenfilm macht, der nicht in Pathos und „Wichtigkeit“ erstickt. Man denkt unwillkürlich an Marvels ersten „Captain America“-Film – auch wenn Diana in einem anderen Krieg unterwegs ist – und der Vergleich ist ja nicht schlecht.

„Wonder Woman“ kommt mit Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen und Robin Wright daher und wurde von Patty Jenkins inszeniert.