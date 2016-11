Y – THE LAST MAN – Der nächste Schritt ins Fernsehen

Eigentlich ist es Serien-Gold, was Brian K. Vaughan und Pia Guerra da zwischen 2002 und 2008 für DC/Vertigo angefertigt haben. „Y – The Last Man“ erzählt die Geschichte von einer großen Epidemie, die sämtliche männlichen Säugetiere dahinrafft – bis auf den jungen Mann Yorick Brown und sein Kapuzineräffchen Ampersand. Was haben die beiden, was alle anderen Männer nicht hatten? Und wie kriegt man es aus ihnen heraus, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern? Daraus wird ein Road-„Movie“, denn natürlich müssen Yorick und der Affe – mit Unterstützung einiger tatkräftiger Frauen, versteht sich – den amerikanischen Kontinent durchqueren, um das Labor zu erreichen, in dem vielleicht die Lösung zu finden ist. Eine gefährliche Reise, denn eine Welt, die von Frauen regiert wird, ist ja nicht zwangsläufig eine friedlichere.

Das Potenzial des Stoffes wurde früh erkannt und lange beschäftigte man sich mit dem Gedanken, einen oder mehrere Kinofilme daraus zu machen. Vor gut einem Jahr hieß es dann, dass der US-Kabelsender FX eine YTLM-Fernsehserie produzieren will, aber dann war lange Schweigen.

Aber jetzt ist man wohl einen Schritt weiter. Denn laut Hollywood Reporter hat FX nun mit Michael Green einen Showruner engagiert, der gemeinsam mit Comic-Autor Vaughan das Drehbuch schreiben soll. Green ist ein vielbeschäftigter Mann mit einigem Renommee und derzeit noch mit der Adaption von Neil Gaimans Roman „American Gods“ beschäftigt. In der Vergangenheit arbeitete er bereits an Serien wie The River, Heroes, Everwood, Smallville und Kings.

Ob das am Ende wirklich zu einem sehbaren Ergebnis führt, ist natürlich noch längst nicht sicher. Aber es ist ein weiterer kleiner Schritt. Derweil kann man sich ja noch mal die Comicserie durchlesen. Und wer das noch nicht getan hat, sollte es schleunigst nachholen. Auf Deutsch liegt sie aktuell in zehn Bänden bei Panini vor.