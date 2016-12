DIE SCHLÜMPFE: DAS VERLORENE DORF – Deutscher Trailer veröffentlicht

Am 6. April 2017 sind die Schlümpfe wieder auf der großen Leinwand zu sehen. In ihrem dritten Kinofilm „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ ziehen sie diesmal vollanimiert in neue Abenteuer. Mit Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo und Julia) auf dem Regiestuhl zeichnet ein Zeichentrickveteran für den Film verantwortlich, der bereits bei Disneys „Taran und der Zauberkessel“ und Pixars „Toy Story“ künstlerisch mitgewirkt hat.

Auf den internationalen Trailer hatten wir bereits hingewiesen, ebenso auf den deutschen Teaser. Heute präsentiert Sony Pictures den deutschen Trailer.

Sämtliche Schlümpfe-Comics sind in deutscher Übersetzung bei dem Splitter-Imprint Toonfish erschienen.