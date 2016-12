Die Überraschung im neuen Finix-Programm ist eine „neue“ alte Serie

Oliver-Frank Hornig (von Finix): „Dabei handelt es sich um die ehemals bei Splitter-Alt erschienene Reihe Nash, die wir nochmals komplett von vorn und jeweils in Doppelbänden bringen werden. Die Bände 1-3 sind seinerzeit im Softcover, Hardcover und im Heftformat erschienen. Das ist so nicht fortzusetzen. Insofern wird Nash im HC und noch mal komplett von vorne beginnen, damit die Serie auch bei Neulesern eine Chance hat. Band 1 kommt auch im März – im Februar erscheint dafür dann kein Band. Weitere neue/alte Serien wird es erst zum nächsten Sommerprogramm geben, hierüber kann ich noch nichts sagen, weil wir noch kein Go der Lizenzgeber haben.“

Neben der bereits thematisierten Ausgabe von „Nash“ gibt es bis April 2017 noch fünf weitere Comic-Ausgaben. Mit „Die Chroniken des schwarzen Mondes 17“ und „Vasco 27“ stehen zwei Ausgaben des Verlages bereits im Dezember 2016 zur Verfügung. In „IR$“ 16 endet der in Band 15 begonnene Minizyklus (1/17). Die Finix-Erfolgsgeschichte „Hauteville House“ kommt im März 2017 bereits bei Band 14 an und vom smarten Detektiv Jackie Kottwitz gibt es im April 2017 schon die sechste Gesamtausgabe. Die Freunde von Jackie wird’s freuen.

Und kurz vor dem Fest gab es noch eine weitere Ankündigung von Finix: im Mai 2017 beginnt die Veröffentlichung einer fünf Bände umfassenden Jugurtha-Gesamtausgabe!

Die Finix-Neuheiten auf einen Blick:

DEZEMBER 2016

Die Chroniken des schwarzen Mondes 17 HC (€17,80)/SC (€12,80)

IR$ 16 HC, € 13,80

MÄRZ 2017

Hauteville House 14 HC, € 14,80

Nash 1 HC, € 22,80

APRIL 2017

Jackie Kottwitz GA 6 HC, € 29,80

Text via PPM