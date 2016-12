GHOST IN THE SHELL – Ein neuer japanische Trailer

Es gibt nicht viel Neues zu sehen in diesem internationalen Trailer der Verfilmung von Masamune Shirows legendärem Manga „Ghost in the Shell“. Er ist eine geraffte Version des Trailers, den wir bereits kennen. Aber er hat erkennbar Stil und Klasse. Außerdem gibt es ein paar japanische Fetzen zu hören – und bei einem Film aus diesem Umfeld ist das einfach ein zusätzlicher Reiz.

Inszeniert wurde „Ghost in the Shell“ von Rupert Sanders, der 2012 „Snow White and the Huntsman“ auf die Leinwand brachte. Neben Johansson als Edel-Cyborg sind Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche und Michael Pitt dabei. Der Film startet am 30. März in Deutschland.