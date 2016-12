Guardians of the Galaxy, Vol. 2 – Der zweite Teaser-Trailer

Schon der erste Trailer von James Gunns „Guardians of the Galaxy, Vol. 2“ war ein Hammer, aber der zweite ist so restlos überzeugend, so witzig und charmant, dass die Tage bis zum 27. April 2017, wenn der Film ins Kino stürzt, plötzlich sehr lang erscheinen.

Mit dabei sind die Guardians Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (als Groot) und Bradley Cooper (als Rocket) sowie Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock und Kurt Russell.