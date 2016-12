We are all mad here!

Im zartesten Jugendalter wünscht sich Gertrude in ein fernes Wunderland voller Freude und fröhlichem Lachen. Prompt wird sie in eben jenes Wunderland katapultiert. Um wieder in ihre Welt zurückzukehren zu können, muss Gert mit Hilfe einer Karte einen geheimnisvollen Schlüssel finden. Doch Gert ist nicht die Flinkste und so zieht sich ihre Suche über stolze und keineswegs fröhliche 27 Jahre. Äußerlich noch immer ein Kind, ist Gert innerlich zu einer verbitterten, bösen Zicke mutiert, der kein Schimpfwort zu schmutzig und kein Gemetzel zu blutig ist!

Erhältlich ab dem 12. Januar bei POPCOM neben der regulären Version auch in zwei limitierten Versionen erhältlich!

Skottie Young: I hate Fairyland – Verrückt bis an ihr seliges Ende, Bd. 1. Hamburg, 2017. 144 Seiten, € 14,00

Skottie Young: I hate Fairyland – Verrückt bis an ihr seliges Ende – Limited Edition pink/blau, Bd. 1. Hamburg, 2017. 144 Seiten, € 49,95