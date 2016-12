NEU im DEZEMBER

Unsere HIGHLIGHTS des Monats DEZEMBER:

Die Zwerge 2: Der Thronanwärter

Splitter, ISBN 9783868695427, 14,80 EUR

Markus Heitz’ im Jahr 2003 veröffentlichter Roman „Die Zwerge“ zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fantasy-Romanen und befand sich über Monate auf den Belletristik-Bestsellerlisten.

Der spektakuläre Überlebenskampf der Zwerge, deren Land von gleich drei gewaltigen Kräften bedroht wird – den Trollen, den Ogern und den Orks –, hielt längst schon auch im Comic Einzug. Hier nun endlich der heißerwartete zweite Band…

Leben und Tod 1: Predator

Cross Cult, ISBN 9783959810418, 15,00 EUR

Die Marines kämpfen auf dem Planeten Tartarus gegen extraterrestrische Jäger, die im Besitz eines hufeisenförmigen Raumschiffes unbekannten Ursprungs sind. Der Vertreter von Weyland-Yutani will das Schiff, der Captain der Marines möchte ihre Crew beschützen. Doch keines dieser Ziele scheint möglich, wenn gerade die Predator angreifen!

Das erste Kapitel einer neuen Geschichte um die Predator, die Aliens und die mysteriösen Ingenieure aus Feuer und Stein.

Star Wars Comics – Darth Vader (Ein Comicabenteuer): Schatten und Geheimnisse

Panini, ISBN 9783957989215, 14,99 EUR

Die Transformation von Anakin Skywalker in Darth Vader geht rasant weiter. Kopfgeldjäger greifen das Imperium an und der junge Sith-Lord erhält einen neuen imperialen Auftrag. Allerdings lassen sich die Ziele des Imperiums nur schwer mit seinen eigenen in Einklang bringen. Was soll Vader tun? Vorerst arbeitet er weiterhin mit seiner Verbündeten Aphra zusammen – doch das Ende dieser Zweckgemeinschaft ist absehbar, insbesondere da auch Aphra ein doppeltes Spiel spielt.

Peanuts 10: Nervensägen

Cross Cult, ISBN 9783959810777, 10,00 EUR

Der Frohsinn und die Abenteuerlust der Peanuts erwarten die Fans der Rasselbande in dieser Sammlung. Die Originalität der Schulz-Geschichten sprudelt in mehr als einem Duzend alter und neuer Geschichten über die altbekannten Freunde von Charlie Brown bis hin zur einzigartigen Lucy van Pelt. Es ist kein Ende in Sicht beim frechen Nachbarschaftsspaß des legendären Cartoonisten Charles M. Schulz.

Ferne Welten 1

Splitter, ISBN 9783958394704, 14,80 EUR

Auf Altair 3, einem entlegenen Planeten, auf dem die Menschheit bereits seit einigen Jahrzehnten Fuß gefasst hat, macht sich der junge Neuankömmling Paul auf die abenteuerliche Suche nach seinem Vater. Eine Entdeckungsreise durch eine Gesellschaft im Werden, die bis an deren Ränder führt und darüber hinaus und vor allem dort immer wieder zum Staunen einlädt, angesichts einer fremdartigen, fantastischen Fauna und Flora. Faszinierend!

Hier bin ich Ente, hier darf ich’s sein – Goethes Entenhausener Klassik

Egmont, ISBN 9783770439324, 19,99 EUR

Betrachtet man die tragischen Helden der deutschen Literatur, wie beispielsweiße Faust oder Werther, so fällt Donald Duck auf den ersten Blick aus der Reihe. Doch in den Klassikern „Doktor Duckenfaust“ und „Die Leiden des jungen Ganthers“ schlüpft Donald höchstselbst in die Rolle von Johann Wolfgang von Goethes Figuren und stellt unter Beweis, dass auch eine Ente tragische Erlebnisse epischen Ausmaßes durchleben muss.

Ork-Saga 2: Shakara

Cross Cult, ISBN 9783864256745, 14,95 EUR

Balbok und Rammar – die Helden wider Willen – sind einen Handel mit einem bösen Zauberer eingegangen. Dieser trägt nicht ohne Grund den Namen Rurak der Schlächter. Nun müssen die beiden Orkbrüder in den Norden ziehen und in den Tempel der Elfen eindringen. Auf ihrem Weg dorthin treffen sie auf Zwerge, denen sie heimlich folgen…

Ungewollter Heldenmut und humoristische Scharmützel – hier bleibt kein Auge trocken!

Batman 7: Todesspiel

Panini, ISBN 9783957989697, 16,99 EUR

Eine der wichtigsten Batman-Storys der letzten Zeit: Der Joker ist zurück und er holt zum finalen Schlag gegen den Dunklen Ritter aus! Selbst die Justice League hat er unter seine Kontrolle gebracht! Und zum Schluss wird nichts mehr so sein wie zuvor!

Spirou & Fantasio Spezial 21: Fantasio heiratet

Carlsen, ISBN 9783551776211, 12,00 EUR

Fantasio hat wichtige Neuigkeiten: Er wird heiraten – und weniger Zeit haben, mit Spirou Abenteuer zu erleben. Dieser wiederum bekommt es mit einer ganzen Reihe starker Frauen zu tun: Einer reichen Erbin, die im Begriff ist, Fantasio zu heiraten; ihrer Mutter, der Queen of Fashion; einer alten Dame, die während des Kriegs beraubt wurde; einer Diebin, die im Begriff ist, zu gebären, einigen Supermodels – und schließlich seiner eigenen Mutter!

Tomboy

Splitter, ISBN 9783958394148, 24,80 EUR

Franck ist alles andere als ein netter Typ. Er hat schon Dutzende erledigt, abgeknallt, ohne zu zögern – ein echter Profi. An den Weihnachtsmann hat er noch nie geglaubt. Darum hätte er gleich misstrauisch sein müssen, als man ihm diesen faulen Job anbot, gegen doppelte Bezahlung. Aber das Erwachen fällt noch um einiges heftiger aus, als er sich das jemals erträumt hätte…

Regie-Altmeister Walter Hill hat das Action-Genre in Hollywood maßgeblich mitbestimmt. „Tomboy“ ist nach „Querschläger“ bereits die zweite Comic-Adaption eines Originaldrehbuchs von ihm. Die Verfilmung mit Michelle Rodriguez und Sigourney Weaver ist bereits in Arbeit, die Premiere fürs Frühjahr 2017 vorgesehen.

Die Wormworld Saga 4: Der Pilzwald

Popcom, ISBN 9783842028548, 14,00 EUR

Jonas ist ein Träumer. Als er die Sommerferien bei seiner Großmutter auf dem Land verbringt, entdeckt er auf dem Dachboden ein eigenartiges Bild, das sich als das Tor zu der geheimnisvollen Wurmwelt erweist. Jonas tritt durch das Bild in die fremde Welt – und verliert im gleichen Moment die Verbindung zu seinem Zuhause. Ganz auf sich allein gestellt, muss er sich dem größten Abenteuer seines noch jungen Lebens stellen…

Die Opalwälder – Gesamtausgabe 1

Splitter, ISBN 9783958394315, 34,80 EUR

Die Welt von Opal ist vollkommen bedeckt mit mächtigen Wäldern jeglicher Spielart, vom Dschungel bis zur Taiga. Ihre unterschiedlichen Bewohner haben sich ihrer jeweiligen Umgebung perfekt angepasst, aber sie alle eint, dass sie der finsteren Tyrannei der Priesterschaft des Lichts unterworfen sind. Ihnen bleibt nur die Hoffnung auf eine Prophezeiung, wonach eines Tages ein Abkömmling von Cohars dem Ketzer für die Rückkehr der Titanen sorgen wird, um die Tyrannen zu beseitigen.

Als Darko, Sohn eines Brillenmachers, durchschaut, dass diese Weissagung auf ihn hinausläuft, bricht er mit einer Handvoll Getreuer auf, um sich seinem Schicksal zu stellen. Klar, dass dies den Hohepriestern ganz und gar nicht gefällt – und somit ein opulentes Fantasy-Spektakel seinen unwiderstehlichen Lauf nimmt!

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle Dezember-Novitäten:

BUNTE DIMENSIONEN

Die Eisendivisionen 2: Invasion aus dem Pazifik

Jean-Luc Sala, Afif Khaled

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446462, 14,00 EUR

CARLSEN

Die Abenteuer von Jo, Jette und Jocko 3: Das Vermächtnis des Mister Pump

Hergé

Carlsen, ISBN 9783551737076, 12,00 EUR

Die Abenteuer von Jo, Jette und Jocko 4: Rekordflug nach New York

Hergé

Carlsen, ISBN 9783551737083, 12,00 EUR

Kaplan & Masson 2: Operation Nibelungen

Didier Convard, Jean-Christophe Thibert

Carlsen, ISBN 9783551728623, 12,00 EUR

Mausi und Paul – Gesamtausgabe

André Franquin

Carlsen, ISBN 9783551754301, 34,99 EUR

Spirou & Fantasio Spezial 21: Fantasio heiratet

Benoit Feroumont

Carlsen, ISBN 9783551776211, 12,00 EUR

Tyler Cross 2: Angola

Fabien Nury, Brüno

Carlsen, ISBN 9783551712295, 14,99 EUR

CROSS CULT

Dragons 3: Das Eisschloss

verschiedene

Cross Cult, ISBN 9783959810029, 14,95 EUR

Geschichten aus dem Hellboy Universum 5

Mike Mignola

Cross Cult, ISBN 9783864255670, 50,00 EUR

Hellboy 15: Die Todeskarte

Mike Mignola, John Arcudi, Alex Maleev

Cross Cult, ISBN 9783864253980, 22,00 EUR

Leben und Tod 1: Predator

Dan Abnett, Brain Albert Thies

Cross Cult, ISBN 9783959810418, 15,00 EUR

Mezolith 2

Ben Haggarty, Adam Brockband

Cross Cult, ISBN 9783864259890, 25,00 EUR

Mouse Guard – Legenden der Wächter 3

David Petersen

Cross Cult, ISBN 9783959810715, 24,90 EUR

Ork-Saga 2: Shakara

Michael Peinkofer, Jan Bratenstein, Peter Snejbjerg

Cross Cult, ISBN 9783864256745, 14,95 EUR

Peanuts 10: Nervensägen

Charles M. Schulz, Vicki Scott

Cross Cult, ISBN 9783959810777, 10,00 EUR

EGMONT

Der Rote Korsar – Gesamtausgabe 8: Die Insel der verlorenen Schiffe

Jean-Michel Charlier, Jijé, Lorg

Egmont, ISBN 9783770439379, 29,99 EUR

Hier bin ich Ente, hier darf ich’s sein – Goethes Entenhausener Klassik

Walt Disney

Egmont, ISBN 9783770439324, 19,99 EUR

FINIX COMICS

Die Chroniken des schwarzen Mondes 17 HC: Schlangenkriege

Fabrice Angleraud, F.M. Froideval

Finix-Comics, ISBN 9783945270400, 17,80 EUR

Die Chroniken des schwarzen Mondes 17 SC: Schlangenkriege

Fabrice Angleraud, F.M. Froideval

Finix-Comics, ISBN 9783945270394, 12,80 EUR

PANINI

Agents of S.H.I.E.L.D. 1

Marc Guggenheim, German Peralta

Panini, ISBN 9783957988485, 16,99 EUR

Aquaman 9

Dan Abnett, Vicente Cifuentes

Panini, ISBN 9783957989826, 12,99 EUR

Avengers: Die Korvac Saga

David Michelinie, Gerardo Sandoval

Panini, ISBN 9783957989123, 19,99 EUR

Batgirl – Die neuen Abenteuer 3: Das Batgirl-Team

Brenden Fletcher, Babs Tarr

Panini, ISBN 9783741600111, 16,99 EUR

Batman 7: Todesspiel

Scott Snyder, Greg Capullo

Panini, ISBN 9783957989697, 16,99 EUR

Batman of the Future 2

Dan Jurgens, Stephen Thompson

Panini, ISBN 9783741600197, 12,99 EUR

Batman/Superman 7: Fünf gegen Vandal Savage

Greg Pak, Cliff Richards

Panini, ISBN 9783957989765, 16,99 EUR

Batman: Little Gotham 1

Dustin Nguyen, Derek Fridolfs

Panini, ISBN 9783741600135, 16,99 EUR

Buffy The Vampire Slayer (Staffel 10) 5: Leben in Scherben

Joss Whedon, Rebekah Isaacs, Christos Gage

Panini, ISBN 9783957989192, 16,99 EUR

Deadpool – Dark Reign

Daniel Way, Paco Medina

Panini, ISBN 9783957989116, 12,99 EUR

Die Kinder des Prometheus 2: Die Missratenen

Herzet, Henscher, Rafa Sandoval

Panini, ISBN 9783957988102, 14,99 EUR

Green Lantern 3

Robert Venditti, Billy Tan

Panini, ISBN 9783957989918, 14,99 EUR

Harley Quinn 9

Amanda Conner, Chad Hardin

Panini, ISBN 9783957989994, 14,99 EUR

New Avengers 2 (2. Serie)

Al Ewing, Gerardo Sandoval

Panini, ISBN 9783957988430, 12,99 EUR

Poison Ivy Mini: Kreislauf von Leben und Tod

Amy Chu, Clay Mann

Panini, ISBN 9783741600227, 16,99 EUR

Red Hood & Arsenal Megaband 1: Käufliche Helden

Scott Lobdell

Panini, ISBN 9783957989857, 28,00 EUR

Simpsons Mundart 5: Die Simpsons auf Kölsch

Matt Groening, Bill Morrison

Panini, ISBN 9783957986115, 10,00 EUR

Spider-Man: Göttliche Gnade

Jose Molina, Simone Bianchi

Panini, ISBN 9783957988690, 14,99 EUR

Spider-Man: Miles Morales 1 (2. Serie): Ein neues Leben

Brian Michael Bendis, Sara Pichelli

Panini, ISBN 9783957988287, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 7: Das Imperium schlägt zurück

Archie Goodwin, Al Williamson, Carlos Garzón

Panini, ISBN 9783957989390, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 8: Obi-Wan & Anakin

W. Haden Blackman, Brian Ching

Panini, ISBN 9783957989406, 12,99 EUR

Star Wars Comics – Darth Vader (Ein Comicabenteuer): Schatten und Geheimnisse

Kieron Gillen, Salvador Larroca

Panini, ISBN 9783957989215, 14,99 EUR

Tag X 4: Als die Titanic nicht sank

Fred Duval, Jean Pierre Pécau, Damien

Panini, ISBN 9783957988157, 14,99 EUR

Trigan 7: Bewährungsproben

Don Lawrence, Mike Butterworth

Panini, ISBN 9783957988140, 15,99 EUR

Vision 1: Eine (fast) normale Familie

Tom King

Panini, ISBN 9783741600333, 16,99 EUR

Wolverine 2 (2. Serie)

Tom Taylor, David López

Panini, ISBN 9783957988386, 12,99 EUR

POPCOM

Die Wormworld Saga 4: Der Pilzwald

Daniel Lieske

Popcom, ISBN 9783842028548, 14,00 EUR

Leonid – Abenteuer eines Katers 1: Die zwei Albinos

Frédéric Brrémaud, Stefano Turconi

Popcom, ISBN 9783842025110, 12,00 EUR

Sybil, die Taschenfee 5: Drachentanz

Antonello Dalena, Manuela Razzi, Michel Rodrigue

Popcom, ISBN 9783842033795, 9,95 EUR

XCT

Niki Kopp, Timo Wuerz

Popcom, ISBN 9783842025820, 16,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Djinn 13: Kim Nelson

Ana Miralles, Jean Dufaux

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337188, 14,95 EUR

Ein Fall für Inspektor Canardo 24: Der Tod hat grüne Augen

Sokal

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337164, 14,95 EUR

SPLITTER

Aeropostale – Legendäre Piloten 3: Paul Vachet

Christophe Bec, Patrick A. Dumas

Splitter, ISBN 9783958391215, 14,80 EUR

Alice Matheson 3: Rettet Amy

Jean-Luc Istin, Zivorad Radivojevic

Splitter, ISBN 9783958393028, 14,80 EUR

Der Henker 1: Göttliche Gerechtigkeit?

Mathieu Gabelle, Julien Carette

Splitter, ISBN 9783958394759, 14,80 EUR

Der Mörder den sie verdient (10 Jahre Splitter)

Wilfrid Lupano, Yannick Corboz

Splitter, ISBN 9783958394117, 59,80 EUR

Die Maske des Fudo 1: Nebel

Saverio Tenuta

Splitter, ISBN 9783958394636, 14,80 EUR

Die Opalwälder – Gesamtausgabe 1

Christophe Arleston, Philippe Pellet

Splitter, ISBN 9783958394315, 34,80 EUR

Die schwarzen Moore

Christophe Bec

Splitter, ISBN 9783958394278, 15,80 EUR

Die Zwerge 2: Der Thronanwärter

Markus Heitz, Yann Krehl, Che Rossié

Splitter, ISBN 9783868695427, 14,80 EUR

Ferne Welten 1

Leo, Icar

Splitter, ISBN 9783958394704, 14,80 EUR

Gloria Victis 3: Nemesis

Juanra Fernández, Mateo Guerrero

Splitter, ISBN 9783958391253, 14,80 EUR

Morea 7: Der Zorn der Engel

Dominique Latil, Laurant Libessart

Splitter, ISBN 9783958393851, 14,80 EUR

Murena 2: Kapitel 3+4

Jean Dufaux, Philippe Delaby

Splitter, ISBN 9783958393806, 24,80 EUR

Odyxes 2: Gestrandet im Sandmeer

Christophe Arleston, Steven Lejeune

Splitter, ISBN 9783958390768, 14,80 EUR

Roma 3: Tötet Cäsar

Eric Adam, Pierre Boisserie, Didier Convard, Annabel

Splitter, ISBN 9783958393646, 15,80 EUR

Tomboy

Matz, Walter Hill

Splitter, ISBN 9783958394148, 24,80 EUR

TELL BRANDING

Die Legende von Wilhelm Tell

David Boller, Nicolas Maylaender

Tell Branding, ISBN 9783906885018, 14,95 EUR

TOONFISH

Agent 327 Band 20: Der Daddy Vinci Code

Martin Lodewijk

toonfish, ISBN 9783958399532, 13,95 EUR