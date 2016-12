Reprodukt im Frühjahr 2017

Der Berliner Reprodukt-Verlag hat gerade sein Programm für das Frühjahr 2017 vorgestellt, das einmal mehr eine anspruchsvolle Auswahl an Comics für Erwachsene und Kinder präsentiert.

Einer der Höhepunkte ist sicherlich der langerwartete neue große Band von Guy Delisle, der in „Geisel“ die Geschichte von Christophe André erzählt, einem Mitarbeiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen, der 1997 im Nordkaukasus von tschetschenischen Separatisten entführt wurde und 111 Tage in Geiselhaft blieb. Ebenfalls hochinteressant sind die Neuausgabe von Daniel Clowes’ Meisterwerk „Wilson“, das gerade von Craig Johnson mit Woody Harrelson verfilmt wurde. Auch die neueste Graphic Novel von Clowes, die faszinierende Zeitreisegeschichte „Patience“, ist in diesem Programm enthalten. Besonders erfreulich, dass man diesmal gleich zwei Bände von Luke Pearsons wunderbarer Reihe „Hilda“ zu sehen bekommt, darunter auch die kurze Debutgeschichte, auf die man bisher verzichten musste. Zwei Bände beschäftigen sich mit Kindheitserlebnissen: Mit „Esthers Tagebücher“ startet Riad Sattouf (Der Araber von Morgen) ein auf zehn Jahre angelegtes Projekt, in dem er das Leben der Tochter eines Pariser Freundes nachzeichnet. Und in „Mohnblumen aus dem Irak“ erzählt die zu Beginn die 1960er geborene Brigitte Findakly von ihrer Kindheit im Irak, grafisch umgesetzt von Lewis Trondheim, dessen neuester „Ralph Azham“-Band ebenfalls dabei ist.

Das ganze Programm hier im Überblick:

MÄRZ 2017

Esthers Tagebücher: Mein Leben als Zehnjährige

Riad Sattouf

56 Seiten, € 20,–

Patience

Daniel Clowes

180 Seiten, € 29,–

Wilson

Daniel Clowes

80 Seiten, € 20,–

Kleiner Strubbel: Superstrubbel

Céline Fraiport, Pierre Bailly

32 Seiten, € 10,–

Hilda und der Troll

Luke Pearson

40 Seiten, € 13,–

Geisel

Guy Delisle

432 Seiten, € 29,–

APRIL 2017

Die Goldgruber-Chroniken

Nicolas Mahler

336 Seiten, € 29,–

Birgit

Max Baitinger

48 Seiten, € 12,–

The Artist

Anna Haifisch

112 Seiten, € 18,–

MAI 2017

Mohnblumen aus dem Irak

Brigitte Findakly, Lewis Trondheim

112 Seiten, € 18,–

Hilda und der Steinwald

Luke Pearson

80 Seiten, € 20,–

Ariol: Lehrer, die bellen, beißen nicht

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant

128 Seiten, € 14,–

JUNI 2017

Olympia

Bastien Vivès, Ruppert, Mulot

136 Seiten, 18,–

Ralph Azham 9: Am Scheideweg

Lewis Trondheim

48 Seiten, € 12,–