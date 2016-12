ROCKET RACCOON & GROOT 1: Ein unschlagbares Duo

Egal ob sie flüchtigen Weltraumabschaum mitten im irdischen Halloween-Treiben jagen, ein düsteres Imperium mit eiserner Faust anführen, Fantasy-Football gegen Tony „Iron Man“ Stark spielen oder von waschechten Weltraum-Wikingern als Götter verehrt werden: Die unbestrittenen Stars der „Guardians of the Galaxy“ sind in jeder Comic-Variante eine sichere Bank, was zielsicheres Dauerfeuer auf die Lachmuskeln ihrer Leser angeht.

Während Star-Cartoonist Skottie Young (I Hate Fairyland, Oz) begrüßenswerterweise noch immer für den Text der turbulenten Scifi-Comedy verantwortlich ist, überlässt er den gestalterischen Teil inzwischen einer ganzen Armada von talentierten Zeichnern, die trotz ihrer grundverschiedenen Stile eine gemeinsame Sprache für „Rocket Raccoon & Groot“ gefunden haben. Egal ob überdreht und wild oder zynisch und unheimlich sind die abgeschlossenen Episoden der unzertrennlichen Freunde eine willkommene Abwechslung zu oft sehr weit gefassten und umfangreichen Helden-Stories.

Gestalterisch wird dabei eine gewaltige Bandbreite von grellbunter, disneykompatibler Knuddeloptik bis hin zu düsterer Science-Fiction in bester „Heavy Metal“-Tradition geboten. Wenn „Rocket“ oder „Groot“ draufsteht, dann dürfen die Marvel-Künstler es gern mal so richtig krachen lassen und ganz ungeniert aus dem engen Kontinuitäts-Korsett ausbrechen.

Auch wenn im Grunde kaum ein inhaltlicher Zusammenhang besteht darf man übrigens bedenkenlos zu den ersten Solo-Bänden des schießwütigen Waschbären oder auch zu Groots großem Auftritt greifen, wenn die 140 Seiten von „Rocket Raccoon & Groot“ zu schnell vorbei sein sollten und es noch etwas mehr Cartoon-Spaß aus dem Hause Marvel sein darf.



Skottie Young, Filipe Andrade, Aaron Conley, Jay Fosgitt: Rocket Racoon & Groot 1: Ein Unschlagbares Duo. Panini, Stuttgart 2016. 140 Seiten, € 14,99