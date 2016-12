SPIDER-MAN: HOMECOMING – Der erste Trailer Teaser ist erschienen

Der erste Trailer Teaser zu „Spider-Man: Homecoming“ ist erschienen und eins ist nach Ansicht klar: Nach dem vielleicht nicht super-schlechten, aber durchaus enttäuschendem Abschneiden von „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ (2014) möchte man nun auf Nummer absolut megasicher gehen und so kommt der kurze Werbeclip (für einen langen Werbeclip) so fluffig-harmlos daher, dass man schon die Karies im Backenzahn brutzeln hört.

Außerdem: Ein wenig nervt auch, dass gerade mal vier Jahre (!) nach dem zweiten Reboot bereits ein dritter Neustart ansteht. Einspiel hin- oder her, es wäre schön, wenn man mal was Langfristiges aufbauen könnte, anstatt ständig angstvoll einzuknicken, wenn sich im Spinnennetz mal wieder ein paar Millionen weniger als erhofft angesammelt haben.

„Spider-Man: Homecoming“ startet am 6. Juli 2017 im Kino und wurde von Jon Watts inszeniert. Mit dabei sind Tom Holland (als Peter Parker), Marisa Tomei (als Tante May), Michael Eaton (als Vulture/Geier) sowie diverse Marvelgäste.