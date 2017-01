Comic-Umsetzungen im Kino und TV 2017

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass Comics als Ideen-Lieferant alles andere als ein vorübergehender Trend in der Traumfabrik Hollywood sind. Filmische Umsetzungen der einst als profane Kinderunterhaltung verschrienen Literaturform sind längst nicht mehr aus den Kinos und TV-Programmen wegzudenken und erfreuen sich nach wie vor wachsender Popularität. Ob Rückschläge wie der hierzulande ausbleibende Erfolg des eigenwilligen Batman-Prequels „Gotham“ dabei der Produktionsqualität oder der von Pro7 gewählten, nächtlichen Sendezeit zuzuordnen ist, wird sich noch zeigen müssen.

Dabei hat das Jahr 2016 aber auch deutlich gezeigt, dass in Deutschland das klassische Programmfernsehen längst keine Voraussetzung mehr ist, um eine TV-Serie erfolgreich zu platzieren. Während von Video-On-Demand-Riese „Netflix“ selbst produzierte Marvel-Serien wie „Jessica Jones“, „Luke Cage“ oder „Daredevil“ längst zu wichtigen Säulen des Programms geworden sind, feierten überraschender Weise verheißungsvolle Lizenzen wie der Zombie-Ableger „Fear the Walking Dead“ oder die lang ersehnte Umsetzung von „Preacher“ aus der Feder von Garth Ennis und dem leider kürzlich verstorbenem Steve Dillon ihre Premiere beim Streaming-Dienst „Amazon Video“.

Neben obligatorischen Superhelden-Blockbustern wie dem zweiten Teil von Marvels „Guardians of the Galaxy“, oder der „Justice League“ als DCs und Warners Antwort auf die „Avengers“ als popkulturelles Ereignis-Kino werden 2017 aber auch Umsetzungen zu europäischen Comics über die Leinwände flimmern. Während nicht zuletzt dank „Leon“-Schöpfer Luc Besson als prominentem Regisseur „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“ wohl international nicht unbeachtet bleiben wird, scheint sich für „Seuls“ (die deutsche Fassung „Allein“ ist bei Piredda erschienen) leider noch kein Verleih außerhalb von Frankreich gefunden zu haben. Und das trotz des stimmungsvollen, an die Erfolgsserie „Stranger Things“ erinnernden Trailers.

„Kingsman: The Golden Circle“ hat in dieser Aufzählung ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Obwohl der Vorgänger die erfolgreiche Umsetzung von „Secret Service“, einem Comic von Star-Autor Mark Millar ist, handelt es sich dabei um eine direkt als Film umgesetzte Fortsetzung der Story, die zuvor keinen „Umweg“ über die Buchform geht. In ähnlicher Form konnte man dieses Phänomen bislang nur bei der Fortsetzung zum gewalttätigen Schlachten-Epos „300“ des umstrittenen „Sin City“-Schöpfers Frank Miller beobachten.

Mit „Ghost in the Shell“ erscheint außerdem noch im ersten Quartal die Realfilm-Umsetzung eines der erfolgreichsten Manga aller Zeiten. Die Hauptrolle übernimmt dabei Comicfilm-Veteranin Scarlett Johansson, die Marvel-Fans natürlich durch ihre Verkörperung von Super-Spionin und Avengers-Mitglied „Black Widow“ ein Begriff ist.

Kinofilme 2017:

Lego Batman (9.2.2017)

Logan (2.3.2017)

Ghost in the Shell (30.3.2017)

Guardians Of The Galaxy Vol. 2 – (27.4.2017)

Spider-Man: Homecoming (6.7.2017)

Wonder Woman (15.7.2017)

Valerian – Die Stadt der Tauend Planeten (20.7.2017)

Kingsman: The Golden Circle (5.10.2017)

Thor: Ragnarok (26.10.2017)

Justice League (16.11.2017)

TV-Serien 2017:

Luzifer – Staffel 2 (FOX, läuft bereits)

The Walking Dead – Staffel 7.2 (FOX / Sky, 13.2.2017)

The Flash – Staffel 3 (Pro7, Frühjahr 2017)

Marvel’s Iron Fist (Netflix, 17.3.2017)

Marvel’s Defenders (Netflix, 2017)

Marvel’s The Punisher (Netflix, 2017)

TV-Serien (Bislang ohne Termin / Ankündigung in Deutschland):

Arrow – Staffel 5 (the CW, in Deutschland zuletzt bei RTL Crime)

Legends of Tomorrow – Staffel 2 (the CW, in Deutschland zuletzt bei Pro7)

Supergirl – Staffel 2 (the CW, in Deutschland zuletzt bei Pro7)

Gotham – Staffel 3 (FOX, in Deutschland zuletzt bei Pro7Fun)

Preacher – Staffel 2 (AMC, in Deutschland zuletzt bei Amazon Prime)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC, in Deutschland zuletzt bei Sky)

Wynonna Earp – Staffel 2 – (SyFy, 2017 in Deutschland zuletzt bei SyFy / Sky)

Legion – Staffel 1 (FX, 2017 – X-Men-Ableger)

Outcast – Staffel 2 (Fox, in Deutschland zuletzt bei FOX / ZDFNeo)

Cloak & Dagger – Staffel 1 (ABC, 2017)

Riverdale – Staffel 1 (the CW, 2017)

Krypton – Staffel 1 (SyFy, 2017)

The Inhumans – Staffel 1 (ABC, 2017)

Trailer-Galerie: