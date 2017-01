DAMPYR 28 – Harlan Draka ist zurück!

Nach sieben Jahren Pause ist „Dampyr“ auf den deutschen Comic-Markt zurückgekehrt. Von 2007 bis 2009 publizierte Kult Editionen insgesamt zehn Bände mit jeweils zwei Originalen – allerdings nicht in der chronologischen Reihenfolge. Der hat man sich nun bei Kult Comics verschrieben, wo man mit „Dampyr 28“ den ersten Band auflegt, der die originalen Ausgaben 55 und 56 der italienischen Reihe enthält.

Die Hauptfigur ist Harlan Draka. Er ist ein Dampyr, der Sohn einer sterblichen Frau und eines Vampirs, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Meister der Nacht, eine Art Supervampire, zur Strecke zu bringen, der aber auch auf allerhand andere paranormale Erscheinungen und Phänomene trifft. Wie in diesem Band, in dem er es in Cambridge mit einem ruhelosen Geist und in einem Bergarbeiterkaff in Mexiko mit blutrünstigen Vampiren zu tun bekommt.

Die Serie wurde von Mauro Boselli entwickelt. Er ist einer der umtriebigsten Autoren Italiens und schreibt u.a. auch für „Tex“, den erfolgreichsten Comic des Mittelmeerlands. Aber mit „Dampyr“ hat er mehr Freiheiten, die er auch nutzt, obwohl er sich persönliche Grenzen auferlegt hat. Auf keinen Fall wollte er eine Vampir-Geschichte, die die ganzen altbekannten Elemente enthält. Der Website Splashcomics erzählte er: „Keine Holzpflöcke, keine Mäntel, keine Särge. Unsere Vampire gehen mit der Zeit: Ein Rudel Jäger, jeder mit seinem Jagdterritorium und sie haben besondere Kräfte und keine Limits. Unsere Meister der Nacht haben kein Problem mit der Sonne, wie die Vampire aus Hollywood!“

„Dampyr“ debütierte in Italien im Jahr 2000. Wie üblich – und hierzulande von „Dylan Dog“ bekannt – erscheinen die Comics in kleinerem Format, in schwarzweiß und mit 96 Seiten. Bei der deutschen Publikation präsentiert man gleich zwei Bände der actionreichen Serie um den charismatischen, zynischen, harten und manchmal auch desillusionierten Harlan Draka, dessen Abenteuer in Italien im November 2016 die Jubiläumsnummer 200 erreichten. Für Kult Comics liegt also reichlich Stoff vor. Was noch fehlt, ist eine zügigere Veröffentlichung. Der nächste Band ist für Februar angekündigt.

Mauro Boselli, Fabrizio Russo, Luigi Mignacco, Stefano Andreucci: Dampyr 28. Kult Comics, Wuppertal 2015, 192 Seiten. € 9,95