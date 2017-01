Das Splitter-Programm von Mai bis Oktober 2017

Der Bielefelder Splitter Verlag hat erneut mit einem Vorhang das kommende Halbjahresprogramm für den Sommer 2017 bekannt gegeben. Wie immer wurde die Präsentation im Thread des Verlagsforums rege diskutiert und verfolgt. Mit bislang rund 26.000 Klicks erreichte man dabei eine Reichweite, die sich sogar hinter den Online-Artikeln mancher überregionalen Tageszeitung nicht zu verstecken braucht.

Anlass zur Diskussion gibt es reichlich: Insgesamt 92 Titel sind angekündigt, darunter fünf Toonfish-Veröffentlichungen (ein Album zum Schlümpfe-Kinofilm, die Fortführungen der niederländischen Funny-Reihe „Agent 327“ und des düsteren Fantasy-Funnys „Die Saga von Atlas und Axis“ sowie der Start der deutschen Fantasy-Funny-Reihe „Gambert“ des Künstlerduos Dirk Seliger und Jan Suski), zwei deutsche Eigenproduktionen (besagter „Gambert“ und das Finale von Daniel Schreibers „Annas Paradies“-Trilogie), zehn Serienabschlüsse (u. a. Christophe Becs „Vergessene Welt“ und „Carthago“, Jeff Lemires „Descender“, Leos „Ferne Welten“, „Alice Matheson“, „Die Meister der Inquisition“) und 34 Neustarts und Einzeltitel.

Gegenüber dem Vorgängerprogramm, das vornehmlich zur zügigen Fortführung bereits laufender Serien genutzt wurde und wenig Überraschungen enthielt, trumpft man diesmal wieder auf. Auf neue Formate wie der SC-Edition „Minisplitt“ muss zwar verzichtet werden, dafür stellt die Zahl an voluminösen Bänden, Splitter Books und Gesamtausgaben, einen neuen Rekord auf. 16 Books und acht Gesamtausgaben („Dan Cooper“, „Samurai“, „Durango“, „Die Opalwälder“, „Murena“) sind im Programm vertreten. Klassikerpflege verspricht die 20-bändige Gesamtausgabe aller Alben des Hobbydetektivs „Rick Master“, die zudem vom 2015 vom belgischen Verlagshaus Lombard initiierten Reboot „Die neuen Fälle des Rick Master“ ergänzt wird (ähnlich verfuhr man in Frankreich mit dem Roman-, Comic- und TV-Helden Bob Morane, dessen Frischzellenkur „Bob Morane Reloaded“ Splitter ebenfalls ankündigt).

Im Book-Segment tummeln sich vornehmlich US-amerikanische Seller („James Bond“ und als Spin-Off auch sein Kollege „Felix Leiter“, „Assassin’s Creed“, „Black Science“, außerdem mit „Devolution“ ein verstörender Zukunftsentwurf von SF-Autor Rick Remender und mit „Lady Mechanika“ eine Steampunk-Miniserie) und Graphic Novels. Herausragend ist die Comicreportage „Liebe auf Iranisch“ von Deloupy und Jane Deuxard, die, dem derzeit durch Deutschlands Kinos tourenden Dokumentarfilm „Raving Iran“ nicht unähnlich, eine Introspektion über das verfolgte Alltagsleben in einem religiös-autoritären Staat liefert.

Unter den Alben-Neustarts sind zwar auch tendenziell überraschungsarme Nostalgie-Genres wie Western („Die Daltons“, „Der Reverend“) vertreten, das Gros bildet aber eindeutig die Science Fiction. Ein Genre, das, neben dem Horror, eigentlich außerordentlich dazu prädestiniert ist, auf den weltweiten Vormarsch faschistoider Oligarchen und den Umbau der Demokratien in rechts-autoritäre Polizeistaaten mit klugen, grimmigen und kritischen Konzepten zu reagieren. Weitere Serien des feministischen Progressisten Leo („Überlebende“, „Aldebaran“, „Amazonia“) sind schon mal ein guter Anfang, auch die dystopische Konzeptreihe „Androiden“ und das Endzeitdrama „S.A.M.“ wecken hohe Erwartungen. Überschattet werden sie aber vom SF-Genie H.G. Wells, dessen größte Klassiker in einer eigenen Reihe ihre gleichwohl unzweifelhafte Gegenwartstauglichkeit unter Beweis stellen werden (angekündigt sind bereits „Die Zeitmaschine“ und „Krieg der Welten“ (zwei Bände); „Die Insel des Dr. Moreau“ und „Der Unsichtbare“ werden im nächsten Katalog folgen). Daran snschließend, erinnert Richard Marzanos neue Serie „Die drei Geister von Tesla“ an das Paranoia-Motiv der goldenen Ära der Science Fiction.

MAI 2017

Liebe auf Iranisch

Jane Deuxard, Deloupy

144 Seiten, 19,80 Euro

James Bond 007 Bd. 3 – Hammerhead (reguläre Edition)

Andy Diggle, Luca Casalanguida

144 Seiten, 18,80 Euro

James Bond 007 Bd. 3 – Hammerhead (limitierte Edition)

Andy Diggle, Luca Casalanguida

176 Seiten, 34,80 Euro

Dan Cooper Gesamtausgabe 7

Albert Weinberg

208 Seiten, 34,80 Euro

Murena Bd. 4 (Kapitel 7-9, 1. Zyklus)

Jean Dufaux, Philippe Delaby

192 Seiten, 29,80 Euro

Samurai Bd. 10: Ririko

Jean-François Di Giorgio, Frédéric Genêt

48 Seiten, 14,80 Euro

Nils Bd. 1: Elementargeister

Jérôme Hamon, Antoine Carrion

56 Seiten, 14,80 Euro

Sherlock Holmes – Chroniken des Moriarty – Splitter Double

Sylvain Cordurié, Andrea Fattori

96 Seiten, 19,80 Euro

Elfen Bd. 15: Schwarz wie das Blut

Marc Hadrien, Augustin Popescu, Stéphane Créty

56 Seiten, 14,80 Euro

Die Daltons Bd. 1: Der erste Tote

Olivier Visonneau, Jesús Alonso

56 Seiten, 14,80 Euro

Die Schiffbrüchigen von Ythaq Bd. 14: Das Juwel des Genies

Christophe Arleston, Adrien Floch

56 Seiten, 14,80 Euro

Winter 1709 Buch 2

Nathalie Sergeef, Philippe Xavier

56 Seiten, 14,80 Euro

Annas Paradies Bd. 3: Hexenjagd

Daniel Schreiber

48 Seiten, 14,80 Euro

Überlebende Episode 1

Leo

48 Seiten, 14,80 Euro

Die Schlümpfe und das verlorene Dorf Bd. 1 (Toonfish)

diverse

48 Seiten, 12,95 Euro

JUNI 2016

Black Science Buch 4: Gottes Welt

Rick Remender, Dean White, Matteo Scalera

152 Seiten, 22,80 Euro

Lazarus Bd. 5

Greg Rucka, Michael Lark

128 Seiten, 19,80 Euro

Die neuen Fälle des Rick Master Bd. 1: R.i.p., Rick!

Zidrou, Simon Van Liemt

56 Seiten, 14,80 Euro

Die neuen Fälle des Rick Master Bd. 2:

Morde im französischen Garten

Zidrou, Simon Van Liemt

56 Seiten, 14,80 Euro

Die Opalwälder – Gesamtausgabe (Bd. 4-6)

Christophe Arleston, Philippe Pellet

160 Seiten, 34,80 Euro

Marcel Pagnol – Der Ruhm meines Vaters

Serge Scotto, Èric Stoffel, Morgann Tanco

96 Seiten, 19,80 Euro

Alix Senator Bd. 5. Das Klagen der Kybele

Valérie Mangin, Thierry Démarez

48 Seiten, 14,80 Euro

Assassin’s Creed Conspirations Bd. 1: Die Glocke

Guillaume Dorison, Jean-Baptiste Hostache

48 Seiten, 14,80 Euro

Storm – Die Chroniken von Rothaar Bd. 3: Die Arche Noorach

Rob van Bavel, Roman Molenaar

64 Seiten, 14,80 Euro

Sangre Bd. 1: Sangre, die Überlebende

Christophe Arleston, Adrien Floch

56 Seiten, 14,80 Euro

Alice Matheson Bd. 5: Die Obsession des Sam Gibbs

Stéphane Betbeder, Lucio Leoni, Emanuela Negrin

56 Seiten, 14,80 Euro

H.G. Wells – Die Zeitmaschine

H.G. Wells, Dobbs, Mathieu Moreau

56 Seiten, 15,80 Euro

Roma Bd. 4: Blut von meinem Blut

Eric Adam, Pierre Boisserie, Didier Convard, Christian Gine

64 Seiten, 15,80 Euro

Ferne Welten Episode 4

Leo, Icar

48 Seiten, 14,80 Euro

Agent 327 Bd. 19: Flug in die Vergangenheit (Toonfish)

Martin Lodewijk

48 Seiten, 13,95 Euro

JULI 2017

Universal War Two Bd. 3: Der Exodus

Denis Bajram

48 Seiten, 14,80 Euro

Lady Mechanika Buch 1

Joe Benitez

112 Seiten, 19,80 Euro

Dan Cooper Gesamtausgabe Band 8

Albert Weinberg

208 Seiten, 34,80 Euro

Durango – Gesamtausgabe 2 (Bd. 4-6)

Yves Swolfs

144 Seiten, 29,80 Euro

Assassin’s Creed – Templer Buch 1 (reguläre Edition)

Anthony del Col, Conor McCreery, Neil Edwards

144 Seiten, 19,80 Euro

Assassin’s Creed – Templer Buch 1 (limitierte Edition)

Anthony del Col, Conor McCreery, Neil Edwards

176 Seiten, 34,80 Euro

Evil Road Band 1

Dominique Monféry

48 Seiten, 14,80 Euro

Königliches Blut Alienor – Die schwarze Legende Bd. 4

Simona Mogavino, Arnaud Delalande, Carlos Gomez

56 Seiten, 14,80 Euro

Die Meister der Inquisition Bd. 5: Aronn

Sylvain Cordurié, Jean-Charles Poupard

56 Seiten, 14,80 Euro

Die Welten von Thorgal – Lupine Bd. 6: Die Königin der Schwarzelfen

Yann, Roman Surzhenko

48 Seiten, 14,80 Euro

Carthago Bd. 5: Platons Stadt

Christophe Bec, Milan Jovanovic

48 Seiten, 14,80 Euro

Die Legende der Drachenritter Bd. 22:

Der Hafen des Nordens

Ange, Alexe

48 Seiten, 14,80 Euro

Parallel Bd. 1: New York, New York

Philippe Pelaez, Laval NG

56 Seiten, 14,80 Euro

Meta-Baron Bd. 3: Orne-8, der Techno-Kardinal

Alexandro Jodorowsky und Jerry Frissen, Niko Henrichon

64 Seiten, 15,80 Euro

Amazonia Episode 1

Leo, Bertrand Marchal, Rodolphe

48 Seiten, 14,80 Euro

Aldebaran Bd. 1: Die Katastrophe

Leo

48 Seiten, 14,80 Euro

AUGUST 2017

Kameraden

Benoît Abtey, Jean-Baptiste Dusséaux, Mayalen Goust

172 Seiten, 24,80 Euro

Devolution

Rick Remender, Jonathan Wayshak

124 Seiten, 19,80 Euro

Rick Master Gesamtausgabe Bd. 11

André-Paul Duchâteau, Tibet

180 Seiten, 29,80 Euro

Irokesen

Patrick Prugne

104 Seiten, 22,80 Euro

S.A.M. Bd. 1: Nach dem Menschen…

Richard Marazano, Xiao Shang

48 Seiten, 14,80 Euro

Prometheus Bd. 14: Die verlorenen Seelen

Christophe Bec, Stefano Raffaele

48 Seiten, 14,80 Euro

H.ELL Bd. 1: Facetten des Todes

Stephen Desberg, Bernard Vrancken

48 Seiten, 14,80 Euro

Morea Bd. 8: Endzeit

Dominique Latil, Laurent Libessart

48 Seiten, 14,80 Euro

Der Reverend Bd. 1: Der Teufel von Nevada

Lylian, Augustin Lebon

48 Seiten, 14,80 Euro

Arthus Trivium Bd. 2: Der dritte Magier

Raule, Juan Luis Landa

48 Seiten, 14,80 Euro

H.G. Wells – Krieg der Welten 1/2

Dobbs, Vicente Cifuentes

56 Seiten, 15,80 Euro

Pik As Bd. 5: Mord in der Oper

Thierry Gloris, Emmanuel Despujol

48 Seiten, 14,80 Euro

Ferne Welten Episode 5

Leo, Vicar

48 Seiten, 14,80 Euro

Gambert Bd. 1: … und der Vitus-Zauber (Toonfish)

Dirk Seliger, Jan Suski

56 Seiten, 13,95 Euro

SEPTEMBER 2017

Descender Bd. 4

Jeff Lemire, Dustin Nguyen

144 Seiten, 22,80 Euro

James Bond – Felix Leiter (reguläre Edition)

James Robinson, Aaron Campbell

144 Seiten, 19,80 Euro

James Bond – Felix Leiter (limitierte Edition)

James Robinson, Aaron Campbell

176 Seiten, 34,80 Euro

Dan Cooper Gesamtausgabe Bd. 9

Albert Weinberg

208 Seiten, 34,80 Euro

Samurai Gesamtausgabe 2 (Bd. 4-6)

Jean-François Di Giorgio, Frédéric Genêt

144 Seiten, 34,80 Euro

Die Adoption Bd. 1: Qinaya

Zidrou, Arno Monin

72 Seiten, 16,80 Euro

Galkiddek Bd. 2: Der Magier

Frank Giroud, Paolo Grella

48 Seiten, 14,80 Euro

Vergessene Welt Bd. 3

Christophe Bec, Fabrizio Faina, Mauro Salvatori

48 Seiten, 14,80 Euro

Androiden Bd. 1: Wiederauferstehung

Jean-Luc Istin, Jesus Hervas

64 Seiten, 15,80 Euro

Thorgal Bd. 35: Scharlachrot

Xavier Dorison, Grzegorz Rosinski

48 Seiten, 14,80 Euro

Alice Matheson Bd. 6: Der Ursprung des Übels

Jean-Luc Istin, Philippe Vandaële

48 Seiten, 14,80 Euro

Atalante Bd. 8: Die Stiere von Kolchis

Didier Crisse, Grey

48 Seiten, 14,80 Euro

Undertaker Bd. 3: Der Kannibale vom Sutter Camp

Xavier Dorison, Ralph Meyer

48 Seiten, 14,80 Euro

Überlebende Episode 2

Leo

48 Seiten, 14,80 Euro

Aldebaran Bd. 2: Die Blonde

leo

48 Seiten, 14,80 Euro

Die Saga von Atlas und Axis Bd. 3 (Toonfish)

Pau

80 Seiten, 15,95 Euro

OKTOBER 2017

7 Frauen

Olivier Pont

120 Seiten, 19,80 Euro

Assassin’s Creed – Templer Buch 2/2 (reguläre Edition)

Anthony del Col, Conor McCreery, Neil Edwards

144 Seiten, 19,80 Euro

Assassin’s Creed – Templer Buch 2/2 (limitierte Edition)

Anthony del Col, Conor McCreery, Neil Edwards

176 Seiten, 34,80 Euro

Rick Master Gesamtausgabe Bd. 1

André-Paul Duchâteau, Tibet

180 Seiten, 29,80 Euro

Bob Morane Reloaded Bd. 1: Seltene Welten

Luc Brunschwig, Aurélien Ducoudray, Henri Vernes, Dimitri Armand

56 Seiten, 14,80 Euro

Bob Morane Reloaded Bd. 2: Der Ort, den es nicht gab

Luc Brunschwig, Aurélien Ducoudray, Henri Vernes, Dimitri Armand

56 Seiten, 14,80 Euro

Marcel Pagnol – Das Schloss meiner Mutter

Serge Scotto, Èric Stoffel, Morgann Tanco

96 Seiten, 19,80 Euro

Die Meister der Inquisition Bd. 6: Im Angesicht des Chaos

Jean-Luc Istin, Stefano Martino

56 Seiten, 14,80 Euro

H.ELL Bd. 2: Die Nacht, das Reich der Mörder

Stephen Desberg, Bernard Vrancken

56 Seiten, 14,80 Euro

Samurai Legenden Bd. 2: Austausch

Jean-François Di Giorgio, Cristina Mormile

48 Seiten, 14,80 Euro

SHI Bd. 1: Am Anfang war die Wut…

Zidrou, Homs

56 Seiten, 14,80 Euro

EXO Bd. 1: Darwin II

Jerry Frissen, Philippe Scoffoni

48 Seiten, 14,80 Euro

H.G. Wells – Krieg der Welten 2/2

Dobbs, Vicente Cifuentes

56 Seiten, 15,80 Euro

Die drei Geister von Tesla Buch 1

Richard Marazano, Guilhem

48 Seiten, 14,80 Euro

Überlebende Episode 3

Leo

48 Seiten, 14,80 Euro

Agent 327 Bd. 18: Das Ohr von Van Gogh

Martin Lodewijk

48 Seiten, 13,95 Euro