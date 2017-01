LOGAN – 2. Trailer

Logan alias Wolverine ist alt geworden – jep, das geht allen so, auch Mutanten mit Stahlskelett, Heilfaktor und Superkoteletten. Aber alte Helden haben immer auch eine letzte Mission, denn Altersheim kommt irgendwie nicht infrage, man stirbt in Stiefeln, nicht im Bett. Und wenn man Logan ist und damit zu den X-Men gehört(e), dann ist diese letzte Mission natürlich überlebensgroß – das Ende der Welt gilt es abzuwenden, darunter geht es nicht.

James Mangold (Copland) hat „Logan“ inszeniert. Neben Hugh Jackman in der Titelrolle sind u.a. Patrick Stewart, Stephen Merchant und Sienna Novikov dabei. Der Film startet am 2. März 2017 in Deutschland.