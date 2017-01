NEU im JANUAR

Unsere HIGHLIGHTS des Monats JANUAR:

Krieg der Welten

Egmont, ISBN 9783770455225, 28,00 EUR

Die Graphic Novel zum Literatur-Klassiker versetzt uns ins England des 19. Jahrhunderts, welches zur Zielscheibe eines außerirdischen Angriffs wird. Das Empire, damals eine absolute Weltmacht, wird angesichts dreibeiniger Kampfmaschinen zum wehrlosen Opfer der militärisch überlegen Invasoren. Der Krieg der Welten ist großartige Satire die bis heute nichts an Brisanz eingebüßt hat.

Die Leichtigkeit

Carlsen, ISBN 9783551734242, 19,99 EUR

Die Karikaturistin Catherine Meurisse, die seit vielen Jahren für Charlie Hebdo arbeitet, entkommt dem Attentat auf Charlie Hebdo nur, weil sie an diesem Morgen im Januar 2015 für die Redaktionssitzung zu spät dran ist. Viele ihrer Kollegen und Freunde werden bei dem Anschlag aus dem Leben gerissen.

Sie selbst sucht seitdem nach einem Umgang mit der Tragödie und einem neuen Zugang zu ihrem Leben. Meurisse sucht in der Schönheit der Natur und der Künste nach anderen Bildern, macht sich nach Italien auf und beginnt langsam, zu ihrer eigenen Leichtigkeit zurückzufinden.

Warcraft: Waffenbrüder (Graphic Novel zum Film)

Panini, ISBN 9783741600395, 14,99 EUR

Warcraft ist ein Phänomen: Seit über zwanzig Jahren fasziniert die fantastische Welt von Azeroth die Computer- und Videospieler in aller Welt. Dieser atmosphärisch dichte Comic, zu dem Blizzards legendärer Konzeptkünstler und Autor Chris Metzen höchstpersönlich die Story lieferte, ist quasi die offizielle Vorgeschichte zum jüngsten Kinoevent „Warcraft: The Beginning“. „Waffenbrüder“ spielt gut fünfzehn Jahre vor den Ereignissen von „Warcraft: The Beginning“ und zeigt, wie die engen Bande der Freundschaft zwischen König Llane Wrynn, seinem besten Freund, Hauptmann Anduin Lothar, und dem Wächter Medivh ihren Anfang nahmen.

Enthologien 32: Entosaurus Rex – Expedition in die Urzeit

Egmont, ISBN 9783770439331, 15,00 EUR

Das Warten hat ein Ende!

65 Millionen Jahre hat es gedauert, bis diese urzeitlichen Enthologien für die breite Leserschaft zugänglich sind. Auf ihrem Streifzug durch die Anfänge unseres Planeten treffen die Ducks nicht nur auf Tyrannosaurus und Co., sondern entdecken auch bisher gänzlich unbekannte Arten wie den Lachsaurier und die Duckoraptoren. Dabei räumen sie auch gleich mit einigen Mysterien der Geschichte auf.

Durango – Gesamtausgabe 1

Splitter, ISBN 9783958394544, 29,80 EUR

Er ist längst eine Western-Legende: Durango, der wahre lonesome Cowboy, der eher schießt, als lange zu schwatzen. Dabei war er, als er erstmals auf der Bildfläche erschien, fast schon ein Nachgeborener. John Wayne lag bereits fünf Fuß unter der Erde, und der Italo-Western hatte die Prärie nachhaltig umgepflügt. Was man Durango ansieht: Gerade sein Debüt verdankt den beiden Sergios, Leone und vor allem Corbucci, sehr viel. Doch auch die beiden hatten mittlerweile die Satteltaschen gepackt, waren weitergezogen. Durango aber kam und blieb. Seither haben noch viele andere verdiente Westerner sich in die ewigen Jagdgründe zurückgezogen, Durango jedoch, der schweigsame Rächer, findet nach wie vor keine Ruhe. Und das ist es, was am Ende zählt: Wer sich am längsten im Sattel hält.

Batman: Killing Joke – Ein tödlicher Witz

Panini, ISBN 9783741602337, 12,99 EUR

Dieser Klassiker von Alan Moore und Brian Bolland gehört zu den einflussreichsten Batman-Geschichten und definiert seinerzeit die Figur des irren Batman-Widersachers neu.

Diese Ausgabe enthält neben der neu kolorierten Version des Comics eine umfangreiche Batman-Cover-Galerie ebenfalls von Brian Bolland.

I Hate Fairyland 1: Verrückt bis an ihr seliges Ende

Popcom, ISBN 9783842033825, 14,00 EUR

Im zarten Alter von zehn Jahren wünscht sich Gertrude in ein fernes Wunderland voller Freude und Lachen. Sehr zu ihrem Erstaunen wird sie prompt in eben jenes Wunderland katapultiert. Um wieder in ihre Welt zurückzukehren, muss Gert einen geheimnisvollen Schlüssel finden.

Doch Gert ist nicht die Flinkste und so zieht sich ihre Suche über stolze 27 Jahre. Äußerlich noch immer ein Kind, ist Gert innerlich zu einer verbitterten, zynischen und bösen Zicke mutiert, der kein Schimpfwort zu schmutzig und kein Gemetzel zu blutig ist…

Black Science 2: Willkommen, nirgendwo

Splitter, ISBN 9783958393769, 19,80 EUR

Grant McKay, der Anführer der Anarchistischen Liga der Wissenschaftler, hat das Unmögliche geschafft: Er hat die »Schwarze Wissenschaft« dekodiert und mit seiner Erfindung, dem »Pfeiler«, die Mauern der Wirklichkeit durchbrochen. Doch etwas ist gründlich schiefgegangen, und Grants Crew treibt nun orientierungslos durch die Weiten des Eververse, wie schiffbrüchige, lebende Gespenster in einem unendlichen Ozean voller unbekannter Welten. Ihnen bleibt keine Wahl, als immer weiterzumachen. Die Frage ist: Wie weit zu gehen sind sie bereit, um wieder nach Hause zu gelangen?

Freaks Squeels – Book 4: Pizza Sukkubus

Splitter, ISBN 9783958390928, 22,80 EUR

Chance, Xiong Mao und Schatten starten ihr Studium an der Fakultät für Akademische Helden Studien (F.A.H.S.). Die drei Studenten lernen die Freuden des universitären Lebens, den gandenlosen Wettbewerb zwischen ihren Mitschülern, sadistische Professoren, Examensstress und vieles mehr kennen.

Klingt nicht so ungewöhnlich, wäre Chance nicht eine Dämonin und Schatten kein Werwolf, der nicht in seinen normalen Körper zurückfindet. Und ihre Kommilitonen sind Walküren, Skelette, Elfen und Vampire.

Valerian & Veronique – Spezial 1: Die Rüstung des Jakolass

Carlsen, ISBN 9783551026316, 12,00 EUR

In dieser neuen Spezialreihe werden abgeschlossene Bände aus dem bekannten Universum von „Valerian und Veronique“ von verschiedenen Künstlern gestaltet.

Den Auftakt macht ein Abenteuer aus der Feder von Manu Larcenet. Er greift den Unfall im Raum-Zeit-Kontinuum auf, um seine eigene Variante von Valerian zu zeigen – zugleich verbeugt er sich vor den Schöpfern der Serie. Valerian mal ganz anders…

Nach Paris 2

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337171, 22,80 EUR

Karinh von der Raumkolonie Arche hat endlich ihr Traumziel erreicht: Paris. Mit ihrem Mentor Matthias besucht sie alle ihre Sehnsuchtsorte – aber was ist das? Lauter aus „antiken“ Versatzstücken aufgebaute Touristenattraktionen? Wohnt hier überhaupt jemand?

Dann begegnet sie Mikhail wieder, dem väterlichen Freund vom Planet Arche, und er enthüllt ihr die wahre Mission der Raumreise: sie sollten die abgerissenen Beziehungen zu der alten Heimat wieder aufnehmen…

Die Legende der Drachenritter 21: Die Axt von Ishtar

Splitter, ISBN 9783958390652, 14,80 EUR

Niemand weiß, woher die Drachen kommen. Aber ihre bloße Gegenwart verändert buchstäblich die Welt. In ihrer Umgebung verödet das Land und verwandeln sich Tiere und Menschen in Monster.

Jungfrauen sind die einzigen, die von der unheilvollen Seuche verschont werden. Sie sind auch die einzigen, die sich den Drachen nähern und sie töten können. So entstand der Orden der Drachenritter, eine legendäre Truppe junger Frauen, ausgebildet an allen Waffen, verwegen, mutig und tödlich, nicht nur für Drachen. Eine verschworene Gemeinschaft, die die ihren mit allen Mitteln schützt. Und deren größter Feind die Liebe ist…

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle Januar-Novitäten:

AVANT-VERLAG

Fräulein Else

Manuele Fior

Avant, ISBN 9783945034439, EUR 24,95 EUR

BSV HANNOVER

Illustrierte Klassiker – Sonderband 11: Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange

diverse

bsv Hannover, ISBN 9783944971636, 12,90 EUR

Illustrierte Klassiker – Sonderband 12: Die Wikinger

diverse

bsv Hannover, ISBN 9783944971643, 12,90 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Der Gesang der Strygen 17: Tatsachen

Eric Corbeyran, Richard Guérineau

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446448, 15,00 EUR

Golden City 10: Niedrige Erdumlaufbahn

Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446455, 14,00 EUR

CARLSEN

Der Papagei von Batignolles 2: Der Entenreigen

Michel Boujut, Jacques Tardi, Stanislas

Carlsen, ISBN 9783551726940, 12,00 EUR

Die Leichtigkeit

Catherine Meurisse

Carlsen, ISBN 9783551734242, 19,99 EUR

Spirou & Fantasio – Gesamtausgabe 6: Gefährliche Erfindungen

André Franquin

Carlsen, ISBN 9783551716262, 29,99 EUR

Valerian & Veronique – Spezial 1: Die Rüstung des Jakolass

Manu Larcenet

Carlsen, ISBN 9783551026316, 12,00 EUR

COMICPLUS

Deutsche Comicforschung 2017

Eckart Sackmann

Comicplus, ISBN 9783894742935, 39,00 EUR

Hopfen und Malz – Gesamtausgabe 2

Jean van Hamme, Francis Vallès

Comicplus, ISBN 9783894742911, 34,00 EUR

Unterwegs – Gesamtausgabe 4

Daniel Ceppi

Comicplus, ISBN 9783894742928, 34,00 EUR

CROSS CULT

Hellboy Kompendium 2

Mike Mignola

Cross Cult, ISBN 9783959810692, 50,00 EUR

The Goon Universum 2: Geschichten aus dem The Goon-Universum

Eric Powell

Cross Cult, ISBN 9783864259869, 50,00 EUR

EGMONT

Bizu – Gesamtausgabe 02

Jean-Claude Fournier

Egmont, ISBN 9783770438853, 34,99 EUR

Enthologien 32: Entosaurus Rex – Expedition in die Urzeit

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439331, 15,00 EUR

Krieg der Welten

Thilo Krapp

Egmont, ISBN 9783770455225, 28,00 EUR

FINIX COMICS

I.R.$. 16: Kriegs-Optionen

Bernard Vrancken, Stéphen Desberg

Finix-Comics, ISBN 9783945270363, 13,80 EUR

Vasco 27: Die Zitadelle im Sand

Gilles Chaillet, Dominique Rousseau

Finix-Comics, ISBN 9783945270417, 13,80 EUR

KULT COMICS

Detektei Hardy 2

Pierre Christin, Annie Goetzinger

Kult Comics, ISBN 9783946722083, 34,95 EUR

PANINI

Avengers – Marvel Now! 7: Wenn Helden fallen

Jonathan Hickman, Stefano Caselli

Panini, ISBN 9783741600401, 12,99 EUR

Avengers – Marvel Now! 8: Das Ende naht

Jonathan Hickman, Mike Deodato Jr.

Panini, ISBN 9783741601743, 12,99 EUR

Batman & Robin Eternal 4

James Tynion IV, Scott Snyder

Panini, ISBN 9783741600494, 19,99 EUR

Batman ’66 Band 5

Jeff Parker, Mike Allred

Panini, ISBN 9783741600524, 16,99 EUR

Batman: Killing Joke – Ein tödlicher Witz

Alan Moore, Brian Bolland

Panini, ISBN 9783741602337, 12,99 EUR

Black Canary 1: Schrille Töne

Brenden Fletcher

Panini, ISBN 9783741600708, 16,99 EUR

Black Canary 2: Punkrock, Ninjas und Dämonen

Brenden Fletcher

Panini, ISBN 9783741600715, 16,99 EUR

Black Panther 1: Ein Volk unter dem Joch

Ta-Nehisi Coates, Brian Stelfreeze

Panini, ISBN 9783741601194, 14,99 EUR

Captain Marvel 1

Tara Butters, Felipe Smith

Panini, ISBN 9783741601521, 12,99 EUR

Carnage 2

Gerry Conway, Mike Perkins

Panini, ISBN 9783741600470, 16,99 EUR

Contest of Champions – Sturm der Superhelden 2

Al Ewing, Rhoald Marcellius Yudhapringga

Panini, ISBN 9783741601507, 12,99 EUR

Deathstroke 4

James Bonny, Tyler Kirkham

Panini, ISBN 9783741600753, 14,99 EUR

Der Tod von Wolverine

Charles Soule, Steve McNiven

Panini, ISBN 9783741601910, 12,99 EUR

Die neue Suicide Squad 2: Monster

Sean Ryan

Panini, ISBN 9783741600951, 14,99 EUR

Die neuen X-Men 2: Die Apocalypse Kriege

Dennis Hopeless, Mark Bagley

Panini, ISBN 9783741600425, 14,99 EUR

Doctor Strange 2

Jason Aaron, Chris Bachalo

Panini, ISBN 9783741601200, 12,99 EUR

Doctor Who – Der zehnte Doctor 3: Die Quellen der Ewigkeit

Nick Abadzis, Elena Casagrande, Arianna Florean

Panini, ISBN 9783741600500, 16,99 EUR

Fables: The Wolf Among Us – Der Wolf geht um 4

Dave Justus, Matthew Sturges, Eric Nguyen, Shawn McManus

Panini, ISBN 9783741601149, 16,99 EUR

Grayson Megaband 2: Krieg der Spione

Tim Seeley, Mikel Janin

Panini, ISBN 9783741602320, 24,00 EUR

Guardians of Infinity 2

Dan Abnett, Carlo Barberi

Panini, ISBN 9783741600463, 14,99 EUR

Guardians of the Galaxy & die neuen X-Men: Der schwarze Vortex 2

Sam Humphries, Ed McGuinness

Panini, ISBN 9783741601798, 16,99 EUR

Guardians of the Galaxy 2 (2. Serie): Der Zerstörer

Brian Michael Bendis, Valerio Schiti

Panini, ISBN 9783741600449, 12,99 EUR

Hulk 2 (2. Serie)

Greg Pak, Mike Choi

Panini, ISBN 9783741601392, 12,99 EUR

Injustice – Das vierte Jahr 1

Brian Buccellato

Panini, ISBN 9783741600487, 14,99 EUR

Iron Man – Marvel Now! 5: Die Ringe des Mandarin

Kieron Gillen, Joe Bennett

Panini, ISBN 9783741601774, 14,99 EUR

Justice League 10: Der Darkseid-Krieg 1

Geoff Johns

Panini, ISBN 9783741600937, 16,99 EUR

Justice League of America: Crisis 7

Gerry Conway

Panini, ISBN 9783741600920, 19,99 EUR

Robin – Der Sohn des Dunklen Ritters 2

Ray Fawkes, Ramon F. Bachs

Panini, ISBN 9783957989819, 16,99 EUR

Sonnenstein 3

Stjepan Sejic

Panini, ISBN 9783741602566, 24,99 EUR

Spider-Man – Marvel Now! 9: Spider-Verse

Dan Slott, Giuseppe Camuncoli

Panini, ISBN 9783741600418, 16,99 EUR

Spider-Man: Web Warriors 2

Mike Costa, David Baldeon

Panini, ISBN 9783741601262, 14,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 09: Darth Vader und das verlorene Kommando

W. Haden Blackman, Rick Leonardi

Panini, ISBN 9783957989413, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 10: Dark Times: Blutige Erde

Mick Harrison, Randy Stradley, Douglas Wheatley

Panini, ISBN 9783741602856, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 11: Darth Maul – Todesurteil

Tom Taylor, Bruno Redondo

Panini, ISBN 9783741602863, 12,99 EUR

Suicide Squad: Katana

Mike W. Barr

Panini, ISBN 9783741600982, 16,99 EUR

Superman: Lois & Clark 1

Dan Jurgens, Lee Weeks

Panini, ISBN 9783741601026, 12,99 EUR

Titans Hunt

Dan Abnett

Panini, ISBN 9783741601071, 19,99 EUR

Trigan 8: Riskante Manöver

Don Lawrence, Mike Butterworth

Panini, ISBN 9783741602443, 16,99 EUR

Uncanny Inhumans 2

Charles D. Soule, Brandon Peterson

Panini, ISBN 9783741601453, 14,99 EUR

Uncanny X-Men 2 (2. Serie): Die Apocalypse-Kriege

Cullen Bunn, Ken Lashley

Panini, ISBN 9783741600432, 14,99 EUR

Warcraft: Waffenbrüder (Graphic Novel zum Film)

Chris Metzen, Paul Cornell, Mat Broome, Alé Garza

Panini, ISBN 9783741600395, 14,99 EUR

We are Robin 2

Lee Bermejo, Jorge Corona, Rob Haynes

Panini, ISBN 9783741601088, 14,99 EUR

POPCOM

Die Superschwestern 1: Laserlos

Cazenove, William

Popcom, ISBN 9783842034587, 9,95 EUR

Eine kleine Reise … durch den Wald – Band 1

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud

Popcom, ISBN 9783842033733, 9,95 EUR

Eine kleine Reise … in die Savanne – Band 2

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud

Popcom, ISBN 9783842033740, 9,95 EUR

I Hate Fairyland 1: Verrückt bis an ihr seliges Ende

Skottie Young

Popcom, ISBN 9783842033825, 14,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Marc Márquez – Die Geschichte eines Traums

Isidro Sánchez, Belén Ortega

Salleck Publications, ISBN 9783899086225, 20,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Nach Paris 2

François Schuiten, Benoit Peeters

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337171, 22,80 EUR

Wonderball 2: Phantom

Colin Wilson, J.-P. Pécau, Fred Duval

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337157, 14,95 EUR

SPLITTER

Black Science 2: Willkommen, nirgendwo

Rick Remender, Dean White, Matteo Scalera

Splitter, ISBN 9783958393769, 19,80 EUR

Carthago Adventure 4: Amarok

Christophe Bec, Drazen Kovacevic

Splitter, ISBN 9783868697636, 14,80 EUR

Chimaira 1887 – Band 5: Freund Oskar

Christophe Arleston, Melanyn, Vincent

Splitter, ISBN 9783868695151, 14,80 EUR

Dan Cooper – Gesamtausgabe 5

Albert Weinberg

Splitter, ISBN 9783958393462, 34,80 EUR

Die Legende der Drachenritter 21: Die Axt von Ishtar

Ange u.a.m.

Splitter, ISBN 9783958390652, 14,80 EUR

Die Meister der Inquisition 3: Nicolaï

Jean-Luc Istin, Augustin Popescu

Splitter, ISBN 9783958392113, 14,80 EUR

Die Wege des Herrn (10 Jahre Splitter)

Fabrice David, Jaime Calderón

Splitter, ISBN 9783958394124, 59,80 EUR

Die Welten von Thorgal – Thorgals Jugend 4: Berserker

Roman Surzhenko

Splitter, ISBN 9783868693973, 14,80 EUR

Durango – Gesamtausgabe 1

Yves Swolfs, Thierry Girod

Splitter, ISBN 9783958394544, 29,80 EUR

Freaks Squeels – Book 4: Pizza Sukkubus

Florent Maudoux

Splitter, ISBN 9783958390928, 22,80 EUR

Königliches Blut 5 – Alienor 3: Die schwarze Legende 3

Simona Mogavino, Arnaud Delalande, Carlos Gomez

Splitter, ISBN 9783958393356, 14,80 EUR

Meta-Baron 2: Khonrad, der Anti-Baron

Alejandro Jodorowsky, Valentin Sécher, Jerry Frissen

Splitter, ISBN 9783958391802, 15,80 EUR

Warship Jolly Roger 3: Revanche

Sylvain Runberg, Miki Montlló

Splitter, ISBN 9783958391154, 14,80 EUR

Wika 2: Wika und die schwarzen Feen

Thomas Day, Olivier Ledroit

Splitter, ISBN 9783958390065, 16,80 EUR

TASCHEN VERLAG

Winsor McCays Little Nemo – Gesamtausgabe 1905-1909

Winsor McCay

Taschen, ISBN 9783836563086, 59,99 EUR

TOONFISH

Ludivine: Unterm Mantel der Geschichte

Dany, Erroc, Michel Rodrique

toonfish, ISBN 9783958399587, 13,95 EUR