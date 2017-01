THE AVENGERS PROJECT – Neues Marvel-Spiel angekündigt

Kürzlich gaben Comic-Riese Marvel und „Final Fantasy“-Publisher Square Enix eine Partnerschaft bekannt, die in Zukunft eine Reihe von Spieletiteln hervorbringen soll. Ein erster Video-Teaser thematisiert dabei das „Avengers Project“. Laut diesem kurzem Video, dass noch keinen Aufschluss über Spieleinhalt oder -präsentation gibt, wird unter anderem das Entwicklerteam von Eidos Montreal für die Transformation der Helden-Saga in den Gaming-Bereich verantwortlich sein. Mit ihrem „Tomb Raider“-Reboots hatte die Truppe die ikonische Lara Croft in eine von Fans und Kritikern gefeierte Renaissance geführt.

Da Videospiel-Umsetzungen von Comics und ihren Verfilmungen häufig recht halbherzige Angelegenheiten sind, mit denen schnell abkassiert werden kann und soll, birgt diese Konstellation durchaus Hoffnung für ein ernstzunehmendes, hochwertiges Spielerlebnis rund um die populärste Superhelden-Truppe dieses Planeten.