Trailer zum Walter Hill-Actionthriller THE ASSIGNMENT erschienen

Der Regie-Altmeister Walter Hill hat das Action-Genre – zumindest in Hollywood – maßgeblich mitbestimmt, von „Driver“ über „Nur 48 Stunden“ bis „Red Heat“. Und „Tomboy“ (eine Leseprobe findet sich hier) ist nach „Querschläger“ (hier unser Buchtipp) bereits die zweite Comic-Adaption eines Originaldrehbuchs von ihm. Wieder von Matz scharfkantig in ein Comic-Szenario gegossen und durch Jef hypnotisch illustriert. Ein heißer Stoff, den auch Hollywood nicht links liegen lassen konnte: Die Verfilmung mit Michelle Rodriguez und Sigourney Weaver wird in den USA unter dem Titel „The Assignment“ im Frühjahr in den Kinos starten, ein genauer Termin ist, ebenso wie ein deutscher Kinostart, noch nicht bekannt.

Einen ersten Eindruck verschafft der kürzlich veröffentlichte Trailer. Hier findet sich zudem eine Verlosung auf unserer Facebook-Seite, bei der noch bis zum 10. Februar 2017 zwei Hill-Pakete zu gewinnen gibt, bestehend aus der Graphic Novel „Tomboy“ von Splitter und der bei Bertz+Fischer erschienenen Monografie „Walter Hill. Welt in Flammen“ von Ivo Ritzer.