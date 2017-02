Hammer & Sichel im land of the free!

Vera Jelnikowa, Codename Red Skin. Sie verfügt aus Sicht der Spitzengenossen als Spesnaz-Agentin über die besten Voraussetzungen für diesen Job: einen perfekten Körper (in jeder Hinsicht), die richtige Einstellung – absolut loyal, da völlig ahnungslos, was die Verlockungen des Kapitalismus betrifft – und das Talent, allzeit eine gute Figur abzugeben. Kurz, sie soll nichts geringeres sein als die erste kommunistische Superheldin der USA!

Erschienen bei Splitter.

Xavier Dorison, Terry Dodson: Red Skin Bd. 2 – Jacky. Splitter, Bielefeld 2017. 56 Seiten. 14,80 Euro