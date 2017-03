BIRD BOY – Auf der Spur eines sagenumwobenen Artefakts!

Die Amerikanerin Anne Szabla stammt aus dem eisigen Buffalo, New York und lebt heute in Boston, wo sie die Rhode Island School of Design mit einem Bachelor of Arts in Illustration erfolgreich abgeschlossen hat. Tagsüber arbeitet sie für den Spieleentwickler Harmonix Music Systems und arbeitet nachts an ihrem Comic „Bird Boy“. Das als Webcomic gestartete Werk hat wegen seiner großen Beliebtheit schnell seinen Weg ins gedruckte Buch gefunden!



Das Findelkind Bali wächst beim Stamm der Nuru auf. Weil er so klein ist, stolpert er aber von einem Desaster ins Nächste – bis der Stammesführer genug von ihm hat und ihm verbietet, am wichtigen Rauchmarsch teilzunehmen! Frustriert macht Bali sich allein auf in den düsteren Wald, um das sagenumwobene Artefakt des Stammes zu finden. Doch im Wald leben die gruseligen Krähenmännern …

Der Comic erscheint am 16. März 2017 bei POPCOM.

Anne Szabla: Bird Boy – Das Schwert des Mali Mani, Bd. 1. Hamburg, 2017. 88 Seiten, € 14,00