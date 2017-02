EINE KLEINE REISE – Ein Hund und ein Eichhörnchen und ihre Abenteuer

Die Tierwelt bietet unzählige, spannende Geschichten, die sowohl große als auch kleine Entdecker seit Anbeginn der Menschheit faszinieren. Raubtiere sind nicht einfach böse Kampfmaschinen und selbst eine so komische Kreatur wie das Stinktier hat durchaus gute Gründe für diese ungewöhnliche Form der Verteidigung. Gemeinsam mit seinem bestem Freund, dem kleinen Hund möchte das kleine Eichhörnchen nun die verborgenen Geschichten der Natur zu Tage fördern und hautnah erleben. Aus diesem Grund machen sich die beiden immer und immer wieder auf eine „kleine Reise“…

Brremaud und Bertolucci werden Comic-Freunden keine Unbekannten mehr sein. Das Autor-Künstler-Gespann hat bereits durch ihre international gefeierte Naturcomic-Reihe „Love“ ein breites Publikum gewinnen können. Darin bereiten sie in der Tradition von filmischen Tierdokumentation das Leben der wilden Tierwelt auf, führen ihre Leser ganz nah an den natürlichen Kreislauf von Leben und Tod heran, zuletzt sogar in prähistorischer Kulisse.

„Eine kleine Reise“ kann nun durchaus als eine kindgerechte Adaption dieses Konzepts verstanden werden. Natürlich verzichten der kleine Hund und das kleine Eichhörnchen dabei nicht völlig auf geschriebenen Text, wie in der kunstvollen und erwachsenen Vorlage. Opulente Tier- und Landschaftsmalereien bilden aber auch hier ganz klar den Kern der Bücher. Die beiden in klassischer Funny-Form und nicht wie im Rest der Bücher naturalistisch präsentierten Protagonisten fungieren dabei als eine Art indirekter Erzähler, in deren niedlichen, skeptischen Dialogen sich vor allem die ganz kleinen Comic-Freunde leicht wiederfinden können.

Das macht die ersten beiden Bände von „Eine kleine Reise“ nicht nur zu hübscher und unterhaltsamer Familienunterhaltung, sondern ermöglicht auch ganz jungen Tierfreunden ihren vielleicht ersten und natürlich lehrreichen Zugang zum Comic-Medium. Sicher können aber auch Mama und Papa dabei noch das eine oder andere dazulernen!

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud: Eine kleine Reise … durch den Wald, Bd. 1. Popcom, Hamburg 2017. 32 Seiten, € 9,95

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud: Eine kleine Reise … in die Savanne, Bd. 2. Popcom, Hamburg 2017. 32 Seiten, € 9,95