GHOST IN THE SHELL – Der 2. große Trailer

Mit Riesenschritten nähern wir uns der Premiere von „Ghost in the Shell“, der Realverfilmung des Manga, den Masamune Shirow 1989/90 (dt. bei Egmont) angefertigt hat. Die Messlatte liegt hoch, denn der Anime, den Mamoru Oshii 1995 nach dem Stoff inszenierte, ist eine Legende und dürfte schwer zu übertreffen sein.

Aber schon der erste Trailer hat die meisten Fans vermutlich beruhigt, nicht zuletzt wegen Scarlett Johansson, die eine gute Figur macht als Cyborg-Hybrid Major.

Regie führte Rupert Sanders, der 2012 „Snow White and the Huntsman“ auf die Leinwand brachte. Neben Johansson sind Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche und Michael Pitt dabei. Der Film startet am 30. März in Deutschland.